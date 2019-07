Crèmes "amincissantes": que peut-on réellement espérer de ces produits?

L'été représente la période la plus propice pour la vente de crèmes et autres produits dits "amincissants". Mais sont-ils vraiment efficaces?

Crèmes amincissantes ou raffermissantes, brûleurs de graisse... Chaque été connaît son regain d'intérêt pour les produits minceur qui nous promettent de nous débarrasser des kilos superflus avant de partir se prélasser sur sa serviette de plage.



On en trouve sur le net, dans les rayons de grandes surfaces, en pharmacies. Mais que valent ces produits? Peuvent-ils vraiment affiner notre silhouette ou notre visage? Catherine Raimbault, médecin dermatologue et vénérologue, nous éclaire.

Mincir simplement en s'appliquant de la crème semble un peu trop beau pour être vrai... Dans quelle mesure ces produits se montrent-ils efficaces?

Catherine Raimbault: A ma connaissance, il n'y a pas de preuve d'efficacité foudroyante de ce type de "traitement". Pour faire fondre la graisse, les molécules doivent pénétrer la peau profondément mais seules des méthodes mécaniques telles que le laser le permettent.

Autrement, il y a les crèmes à acides rétinoïdes qui vont épaissir la peau et la rendre un peu plus résistante contre la pression des globules adipeux. Mais ce sont des médicaments et il faut les appliquer pendant des mois pour avoir des résultats.

De mon point de vue, les crèmes amincissantes sont surtout de petits moyens supplémentaires intégrés à une démarche globale pour perdre du poids, comme manger équilibré et faire régulièrement du sport.

Y-a-t-il un point de vente à privilégier pour se procurer ces produits?

Je recommanderais d'acheter ces crèmes en pharmacie, même si beaucoup d'entre elles sont commercialisées par les mêmes laboratoires que celles que l'on retrouve dans les grandes surfaces. Les parfumeries de luxe proposent également des crèmes de bonne qualité mais il faudra y mettre le prix.

L'achat en pharmacie me paraît donc l'option la plus intéressante car les produits contiendront plus de principes actifs et moins d'ingrédients nocifs. Elles sont également vendues dans un packaging moins luxueux que dans les parfumeries, et donc à un prix plus accessible.

Ces produits ont-ils d'autres vertus que les propriétés "amincissantes"?

Il y a beaucoup de principes actifs comme de la théophylline dans ces crèmes mais encore une fois, aucune preuve scientifique ne valide l'efficacité des propriétés amincissantes. En revanche, elles sont en principe toutes nourrissantes et/ou hydratantes.