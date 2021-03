Covid-19 : le boom des soins du visage et des mains.

Port du masque oblige, les soins dits facialistes, tout droit venus des Etats-Unis, font l'unanimité depuis le début de la pandémie de Covid-19. Si certaines femmes ont désormais tendance à privilégier le "no make-up", elles n'en négligent pas pour autant leur peau altérée par le masque ni la beauté de leurs mains, mises à rude épreuve par les gestes barrières. Faites-vous partie de celles et ceux qui ont totalement revu et corrigé leur routine beauté depuis le début de la pandémie ? Plus de produits naturels et responsables, moins de déchets, moins de make-up et une routine désormais axée sur les soins fondamentaux… Voilà ce que le Covid-19 a changé en seulement un an, à en croire les études présentées au cours des derniers mois. Et le port du masque et les gestes barrières, entrés dans les mœurs, ne sont pas étrangers à ces bouleversements.

Le beauté des mains et des ongles au centre de l'attention Le beauté des mains et des ongles au centre de l'attention. - © Jonathan Knowles - Getty Images En témoigne l'engouement croissant pour la beauté des mains et les nail arts, comme le révèlent des données présentées par Kiute, l'un des spécialistes français de la réservation en ligne de prestations de beauté. L'application de solution hydroalcoolique plusieurs fois par jour peut se révéler néfaste pour les mains, accentuant la sécheresse, ce qui pousse les femmes à redoubler de vigilance et à se tourner vers les instituts pour en prendre soin. Le nail art n'est pas en reste et suscite également l'intérêt des femmes depuis un an.

Les "facialistes", des expertes aux doigts de fée Les "facialistes", des expertes aux doigts de fée. - © warodom changyencham - Getty Images La pandémie de Covid-19 a fait apparaître un nouveau mot, le maskné, dont on se serait bien passé. Il s'agit de rougeurs, de boutons, et d'autres imperfections directement liés au port du masque. Résultat, les femmes se tournent vers les soins du visage pour faire face à ce nouveau phénomène, et elles ont même adopté de nouvelles pratiques tout droit venues des Etats-Unis : les soins facialistes. Sauna face et face gym comptent actuellement parmi les prestations les plus plébiscitées pratiquées par ces expertes du visage. Dans la même veine, le port du masque a obligé les femmes à mettre le paquet sur le regard, unique partie du visage que l'on distingue encore. Le browlift, une méthode qui consiste à restructurer les sourcils, a le vent en poupe et c'est tout sauf un hasard.