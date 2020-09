Coton, soins hydratants, pinceaux : quelles alternatives pour une beauté plus green ?

Vous n’en avez pas assez de voir que vos cosmétiques sont régulièrement pointés du doigt en raison de leur nocivité pour la santé et l’environnement ? Au lieu de passer continuellement à la loupe les mille et un produits qui trônent dans votre salle de bains, faites le tri et débarrassez-vous de tout ce qui va à l’encontre de vos engagements. Exit le coton, les pinceaux, les vernis à ongles ou les soins hydratants : voici les meilleures alternatives pour rendre votre salle de bains beaucoup plus responsable.

Adieu le coton On sait depuis plusieurs années que le coton a un impact considérable sur l’environnement. Si de nombreuses femmes ont fait le choix de se tourner vers du coton biologique pour se démaquiller, on est encore loin, très loin, du niveau zéro en termes de déchets. La solution n’est pourtant ni onéreuse, ni compliquée à mettre en place : les carrés à démaquiller ou lingettes démaquillantes lavables représentent l’alternative parfaite. Vous n’aurez rien à mettre à la poubelle puisqu’ils se lavent en machine, et il existe en prime de nombreux tutoriels qui vous permettront de les concevoir vous-même.

Des pinceaux oui, mais pas n’importe lesquels Vous faites souvent attention aux étiquettes de vos cosmétiques préférés, mais saviez-vous que vos pinceaux étaient conçus en poils naturels d’animaux ? Certains tout du moins. Autant dire que le bien-être animal n’est pas vraiment en première ligne lorsque vous cherchez "LE" pinceau qui vous permettra de réaliser un contouring parfait... Heureusement, les marques sont de plus en plus nombreuses à proposer des alternatives qui ne sont pas forcément moins efficaces et qui ont le mérite d'être vegan. Un brin moins souples, les pinceaux en poils synthétiques permettent tout aussi bien d’appliquer le fond de teint, l’anticerne ou encore le rouge à lèvres. Et si vous en choisissez avec des manches en bois certifiés, ça sera encore mieux. Vous pouvez aussi checker nos astuces pour laver correctement vos pinceaux de maquillage !

Des huiles végétales à la place des soins hydratants La revue 60 millions de consommateurs a récemment pointé du doigt certaines crèmes hydratantes pouvant contenir des composants allergisants, irritants, voire cancérogènes. Alors attention, tous les soins hydratants ne sont pas concernés, mais cela ne doit pas vous empêcher de vous tourner vers des produits plus naturels pour pallier cette problématique. Les huiles végétales sont une solution idéale à condition de les choisir bio et si possible avec une première pression à froid pour des vertus accrues. Il en existe une flopée pour des propriétés diverses et variées mais généralement toujours nourrissantes. Avocat, abricot, bourrache, karité : faites votre marché. Il en existe même une que vous avez tous dans votre cuisine : l’huile d’olive, parfaite pour le corps, le visage, et les cheveux. Et on n'oublie pas non plus l'aloe vera qui est le MUST pour une hydratation on ne peut plus naturelle.