Coronavirus : les dernières actions entreprises dans le monde de la mode et de la beauté

La maison de luxe, qui s'est déjà engagée dans la lutte contre le Covid-19 en Italie et en Suisse à travers l'approvisionnement des hôpitaux en gel hydro-alcoolique, soutient désormais le Royaume-Uni , fortement touché par l'épidémie. Pas moins de 160.000 flacons de gel hydro-alcoolique vont être donnés aux autorités britanniques puis distribués par le National Health Service pour faire face à la crise sanitaire et soutenir le personnel soignant.

Maje sur plusieurs fronts

Maje s'est engagé dans la lutte contre le coronavirus à travers plusieurs initiatives solidaires. Toujours mobilisée actuellement, la marque a déjà distribué 12.000 masques FFP1 aux Ehpads, aux écoles et aux forces de l'ordre en Île-de-France, a produit 12.000 charlottes chirurgicales réutilisables avec ses chutes de tissus qui seront envoyées à des hôpitaux en Europe, et a offert plus de 1.000 pièces à des associations en France, en Italie et en Espagne, pour les distribuer aux personnes les plus vulnérables. Des initiatives qui devraient se poursuivre dans les semaines à venir.