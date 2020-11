Si les coiffeurs et barbiers sont actuellement fermés, nombreux sont les hommes qui continuent de se rendre au travail en cette nouvelle période de confinement. Autant dire que les temps sont durs pour les moustachus et les barbus, qui n'ont plus que leurs petites mains pour entretenir leur barbichette.

Ultime détail et non des moindres, l'éclairage. Peu y pensent et pourtant, il est garant d'une barbe au poil, comme le précise Sarah Hamizi. "Il faut avoir un très bon éclairage . L'idéal est d'accrocher un miroir où il y a une lumière extérieure pour bien distinguer les ombres. Parfois on pense que c'est homogène mais il n'y a pas une bonne visibilité. L'éclairage est très important pour bien entretenir sa barbe."

Un entretien deux fois par semaine au minimum

Confinement : tout savoir pour avoir une barbe au poil à la maison. - © Prostock-Studio - Getty Images/iStockphoto

Avoir une barbe n'est pas de tout repos. Si vous souhaitez afficher une barbe parfaite, il est nécessaire de l'entretenir deux fois par semaine... au minimum. "L'entretien peut être quotidien. Certains hommes tondent le bas de cou et les pommettes tous les jours pour avoir un contour impeccable. Sinon on préconise un entretien de la barbe deux fois par semaine avec une tondeuse."

Arrive le moment le plus redouté - et le plus délicat - pour les barbus et les moustachus : la technique. Sarah Hamizi, qui n'est autre que la première femme barbière à Paris, délivre ses astuces pour entretenir sa barbe dans des conditions optimales et surtout ne commettre aucun impair.

"Pour le bas de cou, on part d'un lobe d'oreille en faisant une espèce d'arrondi pour aller vers l'autre lobe d'oreille en traversant juste au niveau de la pomme d'Adam."

"Cela doit fait une sorte de smiley et il faut enlever tout ce qu'il y a en contrebas soit avec la tondeuse, soit avec un rasoir. Pour les pommettes, on trace une ligne droite du haut de l'oreille jusqu'à la commissure (on peut même le faire avec un crayon destiné au maquillage) et il faut éliminer tout ce qui est au-dessus. Et pour le contour des lèvres, c'est très facile, il faut suivre la forme de la lèvre."

Attention toutefois aux beauty faux pas ! Comme dit plus haut, il est important d'avoir à disposition les outils adéquats pour une barbe zéro défaut. Si vous ne pourrez jamais entretenir votre barbe comme le ferait un barbier (avec une précision extrême), il faut malgré tout s'assurer d'avoir les bons gestes. "Quand on a une barbe assez fournie au niveau du bouc et que les joues sont clairsemées, il ne faut pas utiliser les mêmes sabots. Il est indispensable d'utiliser un sabot plus grand là où il y a moins de poils pour en laisser plus, et d'utiliser un sabot plus petit là où il y a plus de densité de poils. Il faut que ce soit précis."