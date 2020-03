Confinement : 5 gestes essentiels pour notre routine beauté

Ce sont des gestes que vous avez l'habitude de faire au quotidien mais qui peuvent rapidement devenir fastidieux en période de confinement. Et pourtant, les négliger revient à mettre à mal votre routine beauté habituelle et à vous exposer à des désagréments que vous regretterez aussitôt l'assignation à domicile levée. Voici 5 gestes indispensables à répéter inlassablement jusqu'à la fin du confinement.

Le démaquillage, étape primordiale Le démaquillage, étape primordiale. - © Guido Mieth - Getty Images Se lever, faire sa toilette, s'habiller, se maquiller, partir travailler, rentrer, se démaquiller... Ce rythme est pour l'instant bouleversé par le confinement, qui nous pousse parfois à modifier nos habitudes. Si vous avez renoncé au make-up, aucun problème, au contraire, mais ne zappez surtout pas l'étape du démaquillage le soir avant l'heure du coucher. Elle est primordiale pour retirer les saletés accumulées tout au long de la journée, même sans maquillage, et permettre à la peau de se régénérer de façon optimale durant la nuit. Pour ce faire, veillez à utiliser une texture adaptée à votre type de peau (lait, huile, eau micellaire) et à compléter ce rituel par un nettoyage doux. Les deux étapes sont complémentaires et non substituables.

L'hydratation pour éviter la peau de crocodile L'hydratation pour éviter la peau de crocodile. - © Lumina Images - Getty Images/Tetra images RF Il s'agit également d'un geste beauté quotidien indispensable pour avoir une peau lumineuse et éclatante. Matin et soir, appliquez une crème hydratante sur votre visage pour la combler en eau, et n'oubliez surtout pas le cou. Pour les peaux les plus grasses, mieux vaut opter pour un fluide ou une texture plus légère, que vous devez déjà avoir intégré dans votre routine beauté. Veillez également à boire suffisamment d'eau dans la journée, une habitude qui peut également être bouleversée à domicile, et à bien hydrater vos mains, qui s'assèchent plus facilement avec un lavage régulier.

Exfoliation et soin ciblé Exfoliation et soin ciblé. - © Jonathan Knowles - Getty Images Chaque semaine, souvent le week-end, on s'accorde une heure pour chouchouter sa peau. Sauf que le confinement a tendance à troubler ce moment de bien-être et de beauté. Peu importe le jour et l'heure choisis, faites au moins un gommage hebdomadaire (doux pour les peaux les plus sensibles) pour éliminer les cellules mortes, resserrer les pores, activer la micro-circulation et optimiser la pénétration des soins à venir. Une fois le gommage terminé, optez pour un masque avec une action ciblée pour votre type de peau et vos besoins.

Quid des cheveux ? Quid des cheveux ? - © PhotoAlto/Frederic Cirou - Getty Images Si l'absence de brushing ou de lissage peut faire du bien à vos cheveux pendant ces quelques semaines chez vous, mieux vaut éviter de zapper l'étape lavage. Cela peut paraître logique mais certaines pourraient se laisser aller à éloigner la fréquence des shampoings et soins et se retrouver avec des cheveux secs et cassants, voire abîmés, très rapidement. Il est donc indispensable de prendre soin de votre tignasse pour ne pas le regretter à la fin du confinement.