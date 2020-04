Confinement : 3 tutoriels pour réaliser un nail art printanier.

Et si vous profitiez du confinement pour vous initier aux techniques du nail art ? Pour une fois, vous aurez le temps de vous exercer, de tester, de louper, de recommencer, pour obtenir un résultat parfait et haut en couleurs.

A travers CutePolish, on retrouve Sandi Crystal Ball , véritable star des réseaux sociaux, et quatre nouvelles nail artists qui redoublent d'inventivité chaque semaine pour proposer des nail arts tous plus originaux les uns que les autres... Qu'ils soient inspirés des pierres précieuses, d'icônes de notre enfance, de fêtes incontournables ou des tendances repérées sur les podiums.

OPI

La célèbre marque de produits et de soins pour les ongles OPI propose elle aussi régulièrement des tutoriels à destination des débutants comme des nail addicts. Utilisant bien évidemment ses vernis à ongles iconiques, la marque a choisi d'offrir encore plus de tutos pendant le confinement pour vous permettre d'exprimer votre créativité. Parmi les derniers tutos dévoilés, on apprécie un nail art graphique, "Horizontal Lines and Dotting DIY Nail Art", aux couleurs printanières réalisé avec la collection Mexico City.