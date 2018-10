Concours : 3 soins à l'huile de Marula pour cheveux ternes

Kérastase a revisité un chef d’œuvre. ELIXIR ULTIME, une vraie icône de désir, sublimée par une nouvelle fusion d’Huile de Marula sacrée et d’Huile de Camélia précieuse pour une expérience sensorielle ultime.

L’Huile de Camélia précieuse apporte souplesse et brillance intense, durable. L’Huile de Marula sacrée apporte une nutrition aérienne et une protection anti-oxydante. Trois grands avantages : des cheveux mieux nourris, plus aériens et des résultats plus durables.

A gagner :

1. L’huile originale : sublimatrice iconique pour les cheveux ternes en quête de brillance offre maintenant encore plus de nutrition de la fibre. Lissage instantané et contrôle anti-frizz durable, vos cheveux sont protégés, légers et aériens, caressés par un halo fragrant inoubliable.

Avant le brushing : Appliquez sur des cheveux essorés pour apporter de la douceur, faciliter le brushing et protéger les cheveux.

Après le brushing : Apportez la touche finale pour sublimer la brillance des cheveux.

Fini quotidien : Appliquez quelques gouttes chaque matin pour protéger les cheveux contre les agressions externes.

2. Bain Elixir Ultime : shampooing à l'huile sublimatrice pour cheveux ternes.

3. Fondant Elixir Ultime : fondant à l'huile sublimatrice pour cheveux ternes, fins à normaux.