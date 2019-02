Comment utiliser l'argile verte pour soigner vos cheveux?

Sa réputation pour les soins de peau n'est plus à prouver : l'argile verte, avec son haut pouvoir régénérant et purifiant, est efficace sur les cheveux également. N'hésitez pas à essayer ces trois masques, performants et easy !

1- Contre les cheveux gras : préparez une pâte en mélangeant 6 cuillères à soupe d'argile verte, 2 cuillères à café de vinaigre et 2 pincées de sel marin avec de l'eau de source. Gardez ce masque sur vos cheveux pendant une vingtaine de minutes avant de rincer avec de l'eau vinaigrée. Les vertus du masque résident dans l'absorption des impuretés, mais surtout de l'excès de sébum qui, certes, lubrifie et protège, mais donne aussi des cheveux gras.

2- Contre les pellicules : une pâte onctueuse peut être préparée en mélangeant 6 cuillères à soupe d'argile verte, 1 cuillère d'huile de noisette et 3 gouttes d'huile essentielle. L'application de ce masque deux ou trois fois par semaine va vous débarrasser des pellicules inesthétiques, qui sont dues au stress, à l'usage fréquent du shampooing ou du sèche-cheveux.

3- Contre la perte de cheveux : Mélangée à 1 cuillère à soupe d'huile d'olive, 1 jaune d'oeuf et une cuillère à soupe de miel, elle s'applique sur cheveux mouillés avant de couvrir la tête avec un linge chaud. Un temps de pose de 30 minutes est suffisant pour vous aider à retrouver une crinière de sirène. Pour tous ces masques, vous pouvez vous procurer l'argile verte auprès des boutiques de produits biologiques ou diététiques, mais aussi parfois en pharmacie et parapharmacie.