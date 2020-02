Comment recréer le maquillage du défilé Dior?

La maison Dior a défilé à Paris en début de semaine pour présenter sa collection de prêt-à-porter automne/hiver 2020. Les mises en beauté étaient aussi saisissantes que la collection. Retour sur celles-ci.

Peter Philips, le directeur de Dior Makeup, a composé une esthétique frappante que la marque a décrite comme "un teint frais et naturel, un regard appuyé à l'eyeliner noir qui soulignait la personnalité de chaque mannequin, des sourcils structurés et des lèvres naturelles".

Les yeux étaient le point d'ancrage de l'approche de Philips, qui avec son équipe, a utilisé un khol Diorshow (teinte noire 009) et un crayon Diorshow On Stage Liner (teinte 091 Noir Mat) pour concevoir un regard de chat élaboré et théâtral.

Les produits Diorshow Brow Styler et Pump'N'Brow ont été appliqués pour structurer les sourcils alors que les primer et fond de teint Backstage Face and Body Primer et Backstage Face and Body Foundation ont permis de préparer la peau et de créer un teint mat parfait. Une touche de Dior Lip Maximizer (teinte rose 001) a ajouté la touche finale de ce look: des lèvres naturelles.