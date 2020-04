Comment prendre soin de ses cheveux pendant le confinement ? La parole aux experts.

Que faire de ma frange ? Comment cacher mes cheveux blancs ? Est-ce que je dois modifier ma routine capillaire ? Nombreux sont les hommes et les femmes à se poser ces questions depuis le début du confinement, et à paniquer à l'idée de ne pas pouvoir confier leurs cheveux à des professionnels.

Emilie Rondeau et Océane Avakian vous donnent les conseils et astuces indispensables pour prendre soin de votre chevelure jusqu'à la fin de cette période de distanciation sociale.

Quels sont les gestes à ne pas négliger jusqu'à la réouverture des salons de coiffure ?

Emilie Rondeau : Il faut prendre le temps de faire des masques et de les laisser poser le temps indiqué sur les notices.

Océane Avakian : Effectivement il faut effectuer au moins deux masques par semaine et ne surtout pas se jeter sur vos ciseaux de cuisine si l'envie d'une nouvelle frange vous prend.

A contrario, quelles sont les mauvaises habitudes à ne pas prendre pendant la période de confinement ?

E.R. : Ne pas sécher ses cheveux est néfaste, tout comme les attacher toujours de la même façon. L'élastique crée un point de compression sur la même zone et les cheveux risquent donc de casser à cet endroit.

O.A. : Les cheveux détestent l'humidité, il vaut donc mieux les sécher, même à l'air froid ou tiède.

Est-ce qu'il y a des types de coiffage qui abîment les cheveux ?

E.R. : Il ne faut pas utiliser d'outils de coiffage sur cheveux humides; il est indispensable que les cheveux soient bien secs avant de commencer un coiffage avec appareil chauffant. Il est également déconseillé d'utiliser un lisseur ou un boucleur ne diffusant pas la température idéale de coiffage. En effet, celle-ci se situe à 185°; si on apporte moins de chaleur, le résultat n'est pas optimal, ce qui nous pousse à repasser plusieurs fois sur les cheveux, ce qui sensibilise. Et le résultat n'est pas au rendez-vous.

Séchage naturel, sèche-cheveux, lisseur... Que faut-il privilégier et pourquoi ?

E.R. : Lorsqu'ils sont mouillés, les cheveux sont plus vulnérables, les frottements sur les vêtements ou les draps, à la longue, sensibiliseront la fibre. Il vaut donc mieux sécher au sèche-cheveux. Commencer le pré-séchage par chaleur faible à modérée puis monter en température lorsque la chevelure est sèche à 80%.

Avez-vous des astuces pour une coiffure rapide et facile le matin ?

E.R. : N'hésitez pas à ne coiffer que ce qui se voit. Par exemple, si vous portez les cheveux au carré, inutile de réaliser des ondulations sur la zone de la nuque, travaillez uniquement les mèches du dessus et le contour du visage. Pour les cheveux longs, séparez la chevelure en deux et positionnez tous vos cheveux de part et d'autre de vos épaules. Réaliser un lissage ou des boucles sera ainsi plus facile et rapide. Pour les cheveux bouclés, redéfinir quelques boucles entourant le visage au styler ou au boucleur sublimera votre coiffage en un temps record.

Est-ce qu'il faut profiter de cette période pour espacer les shampoings ?

O.A. : C'est une très bonne idée ! Plus vous lavez vos cheveux, plus les glandes sébacées vont se sentir agressées et produire du sébum. Je vous conseille donc de profiter de ce moment pour tenter d'espacer petit à petit vos shampoings, en massant votre cuir chevelu de manière circulaire plutôt que de frotter. Pour tenir le coup, vous pouvez vous aider d'un bon shampoing sec ou de la poudre d'orange pour l'option naturelle. Il absorbera l'excès de sébum et vous aidera à vous supporter en attendant le prochain lavage.

Comment couper sa frange sans faire de dégâts ?

O.A. : J'opterais plutôt pour une jolie barrette, très tendance en ce moment, et attendez la reprise de service de votre coiffeur(se) préféré(e). Si vous ne pouvez vraiment pas vous en empêcher, coupez de préférence sur cheveux secs, préalablement mis en place comme d'habitude, choisissez des ciseaux qui coupent bien, type ciseaux à ongles et laissez de côté les gros ciseaux type cuisine. Coupez sans donner trop de tension à votre mèche (tirez le moins possible dessus), plutôt en piquetage, ciseaux de biais, petite pointe par petite pointe, mais pas tout d'un coup. Et surtout gardez en tête qu'il vaut mieux recouper que trop couper.

Comment se débarrasser des pointes et fourches ?

O.A. : On joue la sécurité, on est patient jusqu'au retour de son coiffeur(se). En attendant, on fait des masques à fond (toujours après le shampoing et non avant et sur cheveux essorés avec une serviette), qu'on laisse poser 15 min sous une serviette chaude et de la cellophane pour intensifier son efficacité.

Avez-vous des conseils et astuces pour ne pas louper sa coloration ?

O.A. : Ne vous jetez pas sur la première coloration que vous trouverez en grande surface... Elle ne sera pas forcément adaptée et risquerait de compromettre le résultat souhaité et définitif le jour de votre rendez-vous chez le coiffeur. Vous risqueriez de faire grimper la facture lors de votre prochaine visite s'il y a besoin de rattraper. La colorimétrie est un vrai métier, au sein même du métier de coiffeur.

Y a-t-il des produits à privilégier pour prendre soin de ses cheveux ?

O.A. : Dans les grandes lignes, je conseille d'utiliser des produits de qualité professionnelle et de préférence sans silicone, sulfate...

D'une façon plus générale, quels conseils donneriez-vous aux femmes pour traverser cette période sans sacrifier leur chevelure ?

O.A. : Investissez dans un protecteur de chaleur type. C'est indispensable si vous utilisez régulièrement de la chaleur sur vos cheveux. Il est également conseillé de faire un masque un lavage sur deux, et le reste du temps un après-shampoing adapté à vos besoins. Vous pouvez aussi opter pour une taie d'oreiller en soie, plus douce pour le bonheur de vos cheveux et de votre peau.