Comment les influenceurs beauté TikTok ont augmenté les ventes sur Amazon

D'après l'étude réalisée par Inès Durand chez Similarweb, neuf produits sur dix sélectionnés dans les sous-catégories d'Amazon montrent une relation entre une vidéo du produit devenue virale sur TikTok et une augmentation du chiffre d'affaires d'Amazon de plus de 85,3% d'un mois à l'autre en moyenne.

Si le bénéfice est visible, il n'est pas forcément durable. D'après les résultats de l'étude, les ventes de ces produits reviennent à la normale deux mois après son succès sur TikTok.

Sur TikTok, de nombreux produits sont devenus viraux. Le CeraVe SA Cleanser ou encore la solution de peeling AHA 30 % + BHA 2% - Soin exfoliant de The Ordinary et la brosse coiffante séchante de Revlon, des marques qui ont toutes vu une augmentation de leurs recettes grâce à des produits spécifiques.

En analysant les revenus de ces produits, largement commentés sur TikTok, entre septembre 2020 et août 2021, l'étude a démontré en moyenne une croissance de 112% pour Revlon. The Ordinary a atteint plus de 61% et CeraVe 37%.