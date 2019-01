Comment en finir avec votre acné ?

L'acné se manifeste généralement durant l'adolescence et on est bien content de passer le cap des 20 ans pour enfin profiter d'une peau claire. Cependant, certains boutons continuent d'émerger de notre épiderme à notre plus grand regret. Comment traiter l'acné efficacement ?

Plusieurs facteurs sont à l'origine d'une explosion acnéique disgracieuse et qui ne sied pas à notre âge adulte. La ménopause en est une, tout comme le manque de sommeil, une mauvaise alimentation ou toute autre mauvaise habitude du quotidien. Parfois, ce sont les produits qu'on utilise pour traiter l'acné qui la provoquent lorsque ceux-ci ne sont pas adaptés à notre type de peau.

En effet, lorsqu'on a la peau grasse, on est plus exposé à l'acné et il est préférable d'utiliser des produits exfoliants contenant des agents régulateurs comme les AHA. Les peaux grasses sont des peaux épaisses, ce qui les rend acnéiques. Cependant, une peau grasse est une peau moins exposée aux rides, également parce qu'elle est épaisse. Ce n'est finalement pas si mal d'avoir la peau grasse !

Pour votre hygiène quotidienne, pensez à remplacer vos savons classiques avec des savons au pH neutre. Cela vaut également pour vos produits démaquillants. Optez pour de l'eau micellaire sans alcool et aux agents anti-acnéiques. Demandez conseil à votre dermatologue pour connaître le type de crème qui vous convient pour traiter le type d'acné que vous avez. Votre médecin pourra aussi vous prescrire un traitement de fond si vos boutons sont très envahissants. Quoi qu'il en soit, renseignez-vous pour définir le traitement qu'il vous faut et gagner la guerre contre les boutons.