Comment avoir un teint ensoleillé en 2 minutes ?

Seulement 2 petites minutes, quelques coups de pinceaux, et c'est la bonne mine assurée !

Pas besoin de soleil pour avoir un teint radieux et maquillé ; voici les conseils de pro pour y arriver. Un teint ensoleillé apporte un air bronzé plus prononcé sur le front et le nez, comme au retour des vacances. C'est ce résultat non uniforme et très naturel que nous cherchons à atteindre avec cette astuce beauté.

Munissez-vous d'un gros pinceau. Plus il est large et plus le résultat sera uniforme, même pour les débutantes. Balayez tous les volumes du visage avec une poudre de bronzage et travaillez-la bien afin de la faire fondre. Ajoutez ensuite une pointe de blush sur les joues pour un effet « sunkiss » assuré !