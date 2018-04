Cinq applis pour maîtriser le selfie

L'ouverture d'un musée du selfie en Californie montre bien que cette mode ne s'essouffle pas. Peu d'entre nous sont des influenceurs de renom sur Instagram ou Snapchat. Dépenser des fortunes en applications et en filtres a donc peu d'intérêt.

Mais pour s'améliorer à peu de frais, ces quelques applications vous offriront même le luxe de vous amuser avec quelques stickers.

Toutes les applications suivantes sont gratuites et disponibles en version iOS et Android. Elles nécessitent une connexion via Facebook ou par e-mail.

Retrica: Discover Yourself

Ceux qui connaissent Instagram retrouveront des fonctionnalités familières, mais la sélection est différente et le choix des filtres est plus rapide. La création de GIF et de collages est également simplifiée.

Selon le site, 350.000.000 de personnes ont téléchargé l'application et 80.000.000 de clichés sont réalisés chaque jour.

B612: Beauty & Filter Camera

Certaines applications s'efforcent d'offrir aux photos un aspect vintage ou grunge. Mais B612 semble avoir vocation à optimiser le teint du sujet photographié. Les utilisateurs peuvent ajuster les réglages au lieu d'effecteur des retouches a posteriori. L'une des fonctionnalités permet même d'amincir l'apparence du visage.

Snapseed

Cet outil Google de retouche photographique s'adresse à ceux qui ne plaisantent pas avec le selfie. Côtés fonctionnalités de retouche, un bouton 'Healing' permet de flouter un élément indésirable et la fonction "Glamour Glow" propose 5 filtres supplémentaires pour un résultat spectaculaire. Une fois les quelques ficelles maitrisées, l'application permet de créer facilement des altérations subtiles et très flatteuses.

Selfshot: Front Flash Camera

Une application simple et très efficace. L'aperçu du sujet apparaît dans une petite fenêtre au coin de l'écran, comme lors d'un chat vidéo. Le reste de l'écran est fortement illuminé, ce qui permet de prendre un selfie ou de se remaquiller même dans le plus sombre des nightclubs.

YouCam MakeUp

Un outil destiné à ceux qui souhaitent se rendre présentables mais n'ont pas envie de se maquiller. L'option "Magic Selfie Makeover" vous offrira un résultat peu réaliste mais d'autres options pourront convenir.