Cheveux gris : inspirez-vous de ces personnalités qui assument !

Soucieuses d’être toujours plus authentiques, les femmes sont de plus en plus nombreuses à ne plus teindre leurs cheveux gris et à les assumer. Un choix qui n’est pas sans répercussion, puisqu’il est susceptible de faire changer le regard des autres et même de remettre en cause leurs compétences, comme le révèle une récente étude britannique. Pourtant, de nombreuses personnalités ont fait de leur chevelure grise leur force, ouvrant la voie à une nouvelle façon d’aborder la beauté. Et si vous vous en inspiriez ?