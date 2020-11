Cheveux crépus : 7 recettes de masques et comment les appliquer correctement

Ingrédients et ustensiles

Le beurre de Karité hydrate en profondeur et fait des merveilles. Boostez votre masque avec quelques huiles, il sera encore plus utile.

Beaucoup d’huiles c’est vrai mais quels sont leurs bienfaits spécifiques ? L’huile de coco parfum votre masque et nourrit vos cheveux, l’huile de ricin rend plus sain vos cheveux tout en stimulant la repousse et le miel sert à la brillance.