Chessie King : l'instagrameuse qui fait de son nez aux trolls

On vous en parlait déjà il y a quelques mois, cette instagrameuse aime la plateforme de partage de photos mais moins ses travers et les détracteurs qui l'assaillent de reproches.

Du coup elle décide de leur répondre en retouchant son corps (photoshop, on vous rassure) pour satisfaire à toutes les critiques : pas assez cintrée, yeux plus grands, etc. Elle se transforme en monstre ! Mais si c'est ça qui plait au public... qui sommes-nous pour juger?