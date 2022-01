Ces trois ingrédients naturels s'inviteront (forcément) dans votre routine beauté en 2022

2022 sera l'année du naturel en beauté, avec un accent porté sur les superaliments mais aussi et surtout sur des ingrédients vieux comme le monde, qui viendront enrichir nombre de nos cosmétiques. La figue de Barbarie, le riz, et le lin comptent parmi les alliés naturels de la peau dont on entendra parler cette année. On vous explique pourquoi.

Et si l'on ne parle que de rétinol en ce début d'année, jugé comme l'un des actifs anti-âge les plus efficaces, il existe bien évidemment de nombreux ingrédients végétaux qui n'ont rien à envier à cette forme active de la vitamine A. Les marques de cosmétiques sont d'ailleurs aujourd'hui de plus en plus nombreuses à se tourner vers des actifs naturels aux pouvoirs divers et variés. Nous en avons sélectionné trois qui devraient faire parler d'eux dans le courant de l'année.

La pandémie a sonné le glas des formules à rallonge et des routines beauté interminables, ouvrant la voie à davantage d'authenticité, de naturel, et de prévention. La beauté est désormais plus minimalist e, avec un accent porté sur quelques actifs puissants en lieu et place d'une multiplication des couches de crèmes, sérums et autres émulsions dont il est parfois difficile de connaître chaque ingrédient.

Si le rétinol est aujourd'hui considéré comme un ingrédient miracle pour lutter contre les signes de l'âge figurant parmi les trois actifs les plus populaires au monde d'après une récente étude, un actif connu de tous pourrait rapidement lui voler la vedette.

Plus naturelle, la figue de Barbarie est elle aussi une alliée anti-âge de choix. Présente au Mexique comme au Maghreb, l'huile de pépins de figue de Barbarie est aujourd'hui réputée dans le monde entier pour ses propriétés anti-âge, au point de donner naissance à de nombreux cosmétiques formulés à partir de cet ingrédient naturel.

Riche en vitamine E, en acides gras polyinsaturés et en stérols, l'huile de pépins de figue de Barbarie permet non seulement de réduire l'apparence des rides et ridules mais aussi d'améliorer la tonicité de la peau et de lutter contre son vieillissement prématuré. Et pour couronner le tout, on lui prête également des propriétés cicatrisantes.

Si on la trouve sous forme d'huile végétale, on découvre de plus en plus de cosmétiques à base de figue de Barbarie, notamment des crèmes et masques pour la peau comme pour les cheveux.