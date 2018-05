Cannes : se maquiller comme sur le tapis rouge

Si les photos très glamour du Festival de Cannes vous donnent des envies de maquillage, voici comment reproduire les looks des stars sur le tapis rouge.

Bella Hadid

La top-modèle Bella Hadid s'est tournée vers l'équipe de maquillage de Dior avant d'arpenter le tapis rouge le 11 mai : résultat, un look naturel et un regard de braise. La star américaine a utilisé la poudre "Dior Skin Mineral Nude Bronze" pour obtenir un effet doré, associée à une ombre à paupières rouille de la palette "5 Couleurs Cool Wave".



Kendall Jenner

La styliste des stars Jen Atkin est responsable de l'élégance chic que dégageait la coiffure de Kendall Jenner le 12 mai. La professionnelle a préparé les cheveux avec le spray volumisant de la marque Ouai avant de les sécher avec une brosse ronde et d'ajouter la mousse "Dry Texture Foam" sur les pointes. Pour faire tenir le chignon, elle a rassemblé les cheveux en trois queues de cheval et les a entortillés et attachés avec des barrettes.



Aja Naomi King

L'actrice Aja Naomi King a impressionné le 11 mai avec un look beauté des plus audacieux, dont peut s'enorgueillir L'Oréal Paris. Le regard de la star était en effet mis en valeur par une ombre à paupières bronze profond "Eye Paint", dans la teinte "Take a Bow", ornée d'un large trait doré tracé avec l'eyeliner "Eye Paint" dans la teinte "Vicious Gold".



Cate Blanchett

L'actrice, présidente du jury cette année, a été mise en beauté le 8 mai pour le tapis rouge par l'équipe de maquillage Armani, qui s'est notamment servie des ombres à paupières "Eye & Brow Maestro" dans les teintes "Platinum" et "Wenge Wood", sans oublier le rouge à lèvres "Rouge Ecstasy" dans la teinte "Tokyo".



Elsa Hosk

Le mannequin Elsa Hosk a fait sensation le 12 mai avec cette coiffure inspirée par Grace Kelly et créée par le styliste Benoît Moeyaert. Ses boucles chic sont le résultat d'extensions capillaires à clipper de chez Helena Collection, bouclées, attachées et maintenues en place grâce à la "Mousse bouffante" et au spray "Elnett Satin Extra Strong Hold Spray" de L'Oréal Paris.