C’est bio, c’est belge : les cosmétiques Imwe

Imwe est une jeune marque belge de cosmétiques bio, créée par Candice Barbé. Les crèmes conçues par l’instigatrice du projet sont toutes préparées avec des ingrédients naturels, locaux, fairtrade, vegan et palm-free. On a visité le laboratoire !

Candice nous a reçues dans sa maison schaerbeekoise. Son laboratoire se trouve au sous-sol et respecte les préceptes du feng shui. La créatrice d’Imwe n’étant pas chimiste de formation, elle collabore avec des spécialistes, mais c’est elle qui compose les formules et prépare les cosmétiques. Un grand soin est apporté à la sélection des composants. 90% des ingrédients sont d’origine européenne et 20 à 25% sont bio. L’ensemble est toujours naturel, fairtrade, vegan et palm-free. Le packaging est également local, qu’il s’agisse du carton ou du verre (un matériau préférable au plastique, afin d’éviter la migration des particules dans la crème). On ne peut que saluer un tel engagement écologique.

Imwe n’est pourtant pas labellisé. Cela s’explique par le coût de la certification, souvent trop onéreuse pour une petite structure. Candice Barbé a cependant reçu la mention Slow Cosmétique pour sa gamme de produits : "La manière de communiquer importe autant que la composition des cosmétiques ; on ne promet pas d’effet miracle, on ne crée pas de produits trop nombreux, qui incitent à la consommation. Ce qui compte, c’est de moins consommer, mieux consommer, d’utiliser des produits moins transformés, plus purs, bons pour la planète et respectueux des producteurs."