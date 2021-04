Bientôt des cosmétiques anti-âge à base de collagène d'étoiles de mer

Des chercheurs se sont sérieusement penchés sur le sujet et ont découvert que le collagène d'une espèce en particulier pouvait constituer une alternative efficace - et écologique - aux peptides de collagène extraits de porcs, plus sensibles aux problèmes de biosécurité.

Une protéine connue comme puissant agent anti-rides

Utilisé en cosmétique depuis plusieurs décennies, le collagène est une protéine d'origine naturelle qui permet de combattre le vieillissement prématuré de la peau, d'améliorer son élasticité ou encore de l'aider à se régénérer ou à cicatriser.

Plus concrètement, il contribue à faire disparaître, tout du moins limiter, les rides et ridules qui se multiplient au fil des années. Un indispensable pour l'industrie des cosmétiques qui tente, comme nombre de secteurs, de se renouveler pour devenir plus responsable.

C'est à cette fin que des chercheurs de la Korea University, en collaboration avec la société Star's tech Co., Ltd., se sont intéressés à une espèce spécifique d'étoiles de mer, Asterina pectinifera, que l'on trouve notamment en Corée, dans l'est de la Russie, au Japon et en Chine. Particulièrement riches en collagène, ces étoiles de mer ont le potentiel pour constituer une alternative écologique au collagène issu du porc. Encore faut-il trouver la bonne formulation pour qu'elles deviennent l'un des ingrédients incontournables de nos cosmétiques anti-âge.