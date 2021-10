BB crèmes et anticernes : encore trop de substances préoccupantes dans certains cosmétiques

Une nouvelle enquête menée par l'association Wecf France , l'antenne française de Women Engage for a Common Future, révèle que certains produits de maquillage, dont les BB crèmes et les anticernes, contiennent encore "trop" de substances jugées "problématiques".

Les marques de cosmétiques multiplient les engagements pour répondre aux nouvelles attentes des consommateurs, en matière de transparence et de respect de la santé comme de l'environnement. Mais est-ce réellement suffisant ?

Dans le détail, 37 substances ont été identifiées sur les 47 produits étudiés, parmi lesquelles 13 seraient "très préoccupantes", 9 "préoccupantes" et 15 "assez préoccupantes". Parmi elles, 7 seraient des perturbateurs endocriniens "très préoccupants", rapporte l'étude.

Ces dernières sont classées de "très préoccupantes" à "assez préoccupantes", dont des perturbateurs endocriniens , que l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) définit comme "des substances chimiques d'origine naturelle ou synthétique, étrangères à l'organisme et susceptibles d'interférer avec le fonctionnement du système endocrinien".

Le verdict : sur l'ensemble des produits étudiés, nombreux sont ceux qui contiennent non pas une mais plusieurs substances problématiques.

L'association précise avoir décrypté les étiquettes, listé les ingrédients et identifié les substances posant problème en se basant sur la littérature scientifique disponible.

L'enquête porte sur l'analyse de l'étiquetage de 47 produits de maquillage, dont 17 BB crèmes , 15 anticernes , et 15 mascaras proposés sur le marché français, utilisés par quantité de femmes, et achetés en mai 2021, en ligne ou en physique, en grande distribution, en parfumerie, en (para)pharmacie ou dans des enseignes bio.

Notons que dans le cas le plus extrême, autrement dit "très préoccupant", les substances peuvent représenter des dangers graves pour la santé tandis que la catégorie "assez préoccupant" est le pus souvent associée à des problèmes environnementaux ou d'allergies.

Si certains des anticernes étudiés n'apparaissent pas nocifs pour la santé, 5 d'entre eux contiendraient au moins 5 substances problématiques, et 3 seraient composés d'au moins 5 substances très préoccupantes ou préoccupantes.

Sur les 17 étudiées, 6 seraient composées d'au moins 10 substances problématiques et 10 BB crèmes intègreraient dans leur formule au moins 5 substances jugées très préoccupantes ou préoccupantes.

Si les mascaras semblent être les produits de maquillage les moins nocifs avec des références qui ne contiennent pas plus de 4 substances problématiques, et même trois références qui n'en contiennent aucune, les BB crèmes semblent davantage poser problème .

Face à ce constat, Wecf France demande une amélioration de la règlementation en matière de cosmétiques féminins, dont l'interdiction de certains perturbateurs endocriniens (benzyl salicylate, BHT, butylphenyl methylpropional, ethylhexyl methoxycinnamate, ethylparabène, méthylparabène, et octocrylène).

L'association souhaite également que soit mis en place un logo d'avertissement pour les femmes enceintes sur les cosmétiques formulés à partir "d'ingrédients suspectés d'être des perturbateurs endocriniens", et que soient "renforc[és] les travaux de recherche et d'expertise de l'ANSM et de l'ANSES pour identifier les risques liés à l'usage des produits cosmétiques contenant des ingrédients problématiques, spécifiquement pour les femmes enceintes".

WECF France appelle également à rendre les formules "plus lisibles et compréhensibles" pour les consommateurs, qui eux-mêmes réclament, d'après de récents sondages, plus de transparence.