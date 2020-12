Barbie combat elle aussi les diktats de la beauté

Plus

Le make-up artist Sir John, à qui l'on doit les mises en beauté de Beyoncé, compte une nouvelle cliente à son répertoire 5 étoiles : Barbie. La poupée la plus célèbre de la planète a visiblement profité du confinement pour se repoudrer et rendre hommage aux formes les plus diverses et variées de la beauté à travers le monde.

Une icône de la beauté relookée par le make-up artist des stars Il semble loin le temps où Barbie ne se déclinait qu'en poupée blonde au regard azur, répondant à certaines normes dans l'univers de la mode et de la beauté. La poupée star s'accorde aujourd'hui des collaborations inédites qui célèbrent la diversité et le caractère unique de chaque personne. La dernière en date ? Un partenariat entre la marque Mattel et le maquilleur activiste Sir John, qui a notamment travaillé avec Naomi Campbell, Karlie Kloss, Joan Smalls ou Soo Joo Park. Sous le coup de crayon de Sir John, Barbie s'est complètement métamorphosée, adoptant certains des looks les plus emblématiques de l'artiste. Le tout a été pensé pour être reproduit facilement à la maison pour celles et ceux qui souhaiteraient adopter le nouveau style de la célèbre poupée. "Barbie est la muse ultime. Son évolution et sa gamme de représentation sont tellement inspirantes à mes yeux", explique Sir John. "Avec ce projet, nous sommes en mesure de présenter une vision multidimensionnelle de la beauté et de célébrer la singularité de chaque individu", ajoute-t-il.