Aveda s'associe à Perfect Corp pour déployer un outil de test virtuel de coloration

La marque de produits capillaires à base de plantes Aveda a fait appel au géant de la réalité augmentée (RA) Perfect Corp (qui détient l'application YouCam Makeup) pour imaginer une technologie d'intelligence artificielle (IA) et de RA permettant de tester des colorations.

Disponible sur mobile et en version web, le concept permet de tester virtuellement 90 teintes Aveda, parmi lesquelles l'effet de dégradé "Color Melt", proposé pour 30 nuances. Il s'appuie sur la couleur naturelle du cheveu et des effets de lumières.

"Chez Aveda, nous admirons la capacité de nos clients à se créer le look et la couleur désirés grâce à la richesse de nos gammes", déclare Barbara DeLaere, vice-présidente d'Aveda, dans un communiqué.

"Cette technologie est un parfait moyen de tester un style avant de passer en salon. Nous sommes ravis que Perfect Corp. et YouCam facilitent cette expérience et la rendent plus agréable pour tous."

Aveda n'est pas la seule marque dans le domaine capillaire à s'appuyer sur la réalité augmentée. Garnier et Modiface ont mis au point le "Virtual Shade Selector", qui propose une recommandation et s'utilise en boutique en ligne, via un smartphone ou un ordinateur. En 2018, Clairol a lancé un outil Google Assistant pour Google Home conçu pour aider les utilisateurs lorsqu'ils se lancent dans une coloration maison.