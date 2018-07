Astuces naturelles pour stimuler la croissance de vos cheveux

Avoir de beaux cheveux longs, résistants et ultrabrillants, c'est le rêve de toutes les femmes. Pourtant, il suffit de quelques gestes pour entretenir vos cheveux et avoir un résultat presque parfait.

Voici des astuces naturelles qui aident vos cheveux à repousser plus vite :

Moins de shampoing et plus de masque naturel : Les shampoings peuvent abîmer vos cheveux, surtout si vous en usez trop fréquemment. Ils privent votre cuir chevelu de ses huiles naturelles. Pareil pour les produits capillaires lourds comme les gels, les mousses pour cheveux, les laques... ou les colorations qui endommagent vos cheveux et freinent leur repousse. Optez plutôt pour des soins naturels et des recettes de grand-mère qui augmentent la croissance de vos cheveux et vous font gagner rapidement quelques centimètres de plus.

Pour un cuir chevelu sain et une meilleure poussée capillaire : Favorisez les masques et les soins huileux que vous appliquerez toutes les semaines. Les huiles naturelles notamment l'huile d'olive, de lavande, de ricin, d'amandes, de romarin ou de jojoba sont riches en acides gras et nourrissent efficacement vos cheveux. Vous pouvez recouvrir vos cheveux avec l'huile choisie et laisser agir pendant 15 à 30 minutes avant de laver vos cheveux.

Un masque au jaune d'oeuf : Est également un excellent moyen pour donner à vos cheveux du volume et les renforcer grâce aux protéines contenues dans les oeufs. Une autre astuce 100% naturelle que vous pouvez adopter, c'est de rincer vos cheveux avec du vinaigre de cidre de pommes. A appliquer une fois par semaine, cette option permet de débarrasser votre cuir chevelu de toutes les impuretés accumulées à cause des produits capillaires utilisés qui altèrent la qualité de votre cuir chevelu.

Couper, brosser et masser : Pour encourager la poussée de vos cheveux, suivez ces trois gestes simples et faciles à faire : couper les pointes, brosser les cheveux et masser la tête. Les ciseaux sont votre allié, n'est-ce pas ironique ! Couper les pointes pour stimuler la croissance des cheveux ne semble pas logique mais pourtant, c'est le cas si vous voulez voir vos cheveux gagner en longueur. En effet, techniquement, le fait de les couper ne les rend pas plus longs mais les débarrasse plutôt des cheveux secs et abîmés. Les pointes fourchues risquent de remonter sur la longueur de vos cheveux qui deviennent plus fragiles et cassants. Le deuxième geste réapprend les bases. Il s'agit de brosser ses cheveux régulièrement et de le faire avec douceur. Le brossage permet de libérer et d'étaler l'huile naturelle de votre tête vers vos cheveux, ce qui les hydrate et les maintient en bonne santé. Vos cheveux resteront brillants, doux et en pleine forme. Notre astuce pour bien brosser les cheveux, c'est de commencer par les pointes afin d'éviter que vos cheveux ne s'emmêlent. De plus, peignez-les avec délicatesse pour ne pas casser les tiges et utilisez une brosse en poils naturels. Pensez également à masser votre tête pour augmenter la croissance sanguine dans le cuir chevelu. Un massage régulier stimule aussi les follicules et donc la poussée des cheveux.

Soigner son alimentation : Une meilleure hygiène de vie affecte considérablement l'état de vos cheveux et réduit leur chute. Mangez correctement et privilégiez un régime alimentaire plein de nutriments qui fortifient vos cheveux et les aident à pousser comme les épices et les aliments riches en protéines, oméga 3 et vitamines. Consommez du saumon, de la viande rouge, les lentilles, les haricots, les noix... ainsi que d'autres nourritures abondantes en minéraux et vitamines. Incorporez les légumes verts à vos repas, les fruits à coque, le fer, le zinc et les poissons maigres. Suivez de nouvelles habitudes alimentaires qui ont non seulement un impact positif sur votre cuir chevelu, mais qui améliorent votre santé globale et assurent votre bien-être. Si vous avez du mal à consommer quelques aliments ou vous avez des difficultés à les digérer, envisagez les compléments alimentaires. Ces comprimés boostent la croissance de vos cheveux et apportent les substances nutritives qui manquent à votre corps. Consultez votre médecin pour fixer les quantités optimales qui équilibrent votre régime et rendent vos cheveux beaux et résistants.

Pensez à vous hydrater constamment : L'eau aide pour la régénération de la chevelure. Boire huit verres d'eau par jours est le minimum recommandé.