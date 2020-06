A quoi ressemble la collection de maquillage Kendall by Kylie Cosmetics ?

Lancée par Kylie Jenner en 2015, la marque Kylie Cosmetics a connu un succès fulgurant avec des collections entières vendues en un battement de cils. La jeune femme, devenue la plus jeune milliardaire self-made selon le magazine américain Forbes, partage depuis quelques mois ce succès avec les membres de sa famille – qui n’en ont pas forcément besoin – en proposant diverses collaborations.

Après avoir collaboré avec Kim Kardashian et Kris Jenner, Kylie Jenner fait équipe avec un autre membre de sa famille, sa mannequin de sœur Kendall, le temps d’une ligne de maquillage. Regard vibrant, teint hâlé et glowy, bouche gourmande : on vous en dit plus sur cette collection à découvrir en ligne sur KylieCosmetics.com dès le 26 juin.

Après sa grande sœur Kim Kardashian, qui possède d’ailleurs sa propre marque de cosmétiques KKW Beauty, c’est au tour de Kendall, son "âme sœur" comme elle la nomme elle-même sur son compte Instagram, de composer toute une ligne de make-up pour Kylie Cosmetics. Une collection qui devrait s’arracher dès le jour de sa sortie, prévue le 26 juin.

Du glow et de l’audace

Sans surprise, les sœurs Jenner ont imaginé des essentiels make-up à leur image : des teintes audacieuses, des paillettes, des bronzers. Tout le nécessaire pour un teint zéro défaut avec des touches glowy et un regard électrique, en somme.

La pièce maîtresse de la collection semble être une palette de 15 ombres à paupières avec des teintes mates et irisées, mais surtout des couleurs flashy (jaune, orange, rose, vert, violet). Une palette qui n’a pas immédiatement fait l’unanimité, à en croire l’anecdote racontée par Kylie sur son compte Instagram. La jeune femme confie qu’elle était en désaccord avec sa sœur concernant le nombre de mats de la palette, et qu’elle a dû se battre pour les trois seuls fards pailletés, précisant qu’elle adore finalement le résultat.

Parmi les autres produits de la collection figurent des Bronzer Stick déclinés en plusieurs teintes, un gel pailleté, un rouge à lèvres mat, un crayon à lèvres, ou encore un gloss. La collection Kendall by Kylie Cosmetics sera mise en vente sur l’e-shop de la marque dès le 26 juin.