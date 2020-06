7 conseils maquillage des yeux par un pro quand vous portez un masque

"Un regard vaut mieux que 1000 mots", il est temps d’adopter cette devise puisqu’il est désormais fortement recommandé de porter un masque dans les lieux très fréquentés. Vous vous demandez comment vous maquiller pour faire encore plus parler votre regard ? Voici 7 conseils d’un pro de chez Maybelline pour sublimer vos yeux et vos sourcils !

1. Commencez par vos sourcils Il n’y a rien qui définit plus votre regard que vos sourcils. Si vous n’avez pas de sourcils naturellement prononcés, vous pouvez leur donner un petit coup de pouce ! Avant d’aller dormir, brossez-les et massez-les avec un peu d’huile de ricin. Grâce à cette routine, vos sourcils indisciplinés deviendront lisses et dessinés. Vos sourcils sont trop fins ? L’huile de ricin stimule leur croissance pour les rendre plus fournis. Pour plus de volume et plus de forme, utilisez un crayon à sourcils ou un gel durant la journée.

2. Agrandissez votre regard avec un fard à paupières nude Les couleurs nudes sont subtiles mais très efficaces. Elles offrent un beau tableau lorsqu’elles sont utilisées en solo et appuient votre regard lorsqu’elles sont combinées avec d’autres couleurs. C’est précisément pour ces raisons qu’avec les nudes, vos yeux semblent plus grands. Vous désirez combiner plusieurs teintes ? Optez pour une palette. Avec une teinte claire, maquillez l’intérieur de votre paupière et colorez l’extérieur avec une teinte légèrement plus sombre pour afficher un regard intense.

3. Illuminez votre regard avec un correcteur Après avoir appliqué votre fard à paupières, attrapez votre anticernes. Dispersez-le en petits points pour limiter la dose sous vos yeux et étalez-le sous vos cernes, vos poches mais également à l’intérieur du coin de l’œil afin d’illuminer votre regard. Votre correcteur peut, également, apporter une touche plus claire sous le point le plus haut de votre arcade sourcilière.

4. Des yeux plus intenses avec le bon eyeliner Saviez-vous que l’eyeliner accentue beaucoup plus votre regard que le mascara seul puisque grâce à l’eyeliner, la base de vos cils est volumisée en un instant. Vos yeux semblent beaucoup plus grands et votre regard plus intense. Trop difficile à appliquer ? Oubliez toutes les astuces bidon comme les cartes bancaires, le papier collant et choisissez plutôt un eyeliner avec une prise en main facile et une brosse à pointe flexible.

5. Des cils légers et marqués Ce n’est pas pour rien que le mascara est LE produit de maquillage le plus populaire : allonger les cils agrandit visiblement le regard et le rend plus impressionnant en un geste simple ! Pour rendre vos cils plus intenses et surtout plus longs, il faut les nourrir – tout comme vos sourcils – avec de l’huile de ricin et certains mascaras en contiennent (Lash Paradise de L’Oréal Paris par exemple) donc pas besoin de faire deux gestes, un seul suffit pour les nourrir et les maquiller.

6. Accentuez vos pommettes C’est sans aucun doute l’étape la plus simple pour mettre vos yeux en lumière : colorez vos joues. Faites une petite bouche en poisson pour faire ressortir vos pommettes et il ne reste plus qu’à appliquer un blush qui réfléchit la lumière et illumine vos joues instantanément.