5 tutoriels pour apprendre à couper ses cheveux soi-même.

DIY : Se couper les cheveux soi-même - ByCalliste - 24/03/2020 Olivier Schawalder est de retour au Beauty Lab ! Préparez votre paire de ciseaux et dites Adieu à votre coiffeur… ou presque ! Vous avez les cheveux bouclés ou ondulés ? Et vous avez toujours rêvé de vous faire un dégradé rapide, efficace … et seule ?! N’ayez crainte nous vous avons préparé le tuto qu’il vous faut ! Vous ne remercierez jamais assez Olivier Schawalder qui va vous prouver que oui... il est maintenant possible de donner un coup de fraicheur à sa coupe sans l’aide d’un coiffeur ! Et tout ça en seulement quelques étapes ! N'ayez plus peur, et découvrez tous ses conseils et ses astuces pour une coupe PARFAITE ! Ps : Attention aux filles qui ont les cheveux raides, ce tutoriel peut ne pas être adapté… Retrouvez tous les produits et conseils sur : https://www.bycalliste.com/fr/diy-cheveux-coiffure/988-diy-se-couper-les-cheveux-soi-meme.html Retrouvez tout l'univers de ByCalliste sur les réseaux sociaux : https://www.facebook.com/bycalliste/ https://www.instagram.com/bycalliste/ https://twitter.com/bycallistetw