4 masques naturels pour une peau éclatante

Parce que le pot de votre masque habituel est vide ou que vous avez envie d'essayer de faire un masque vous-même avec de bon produits naturels et bio, voici 4 préparations "beauté" pour sublimer la peau de votre visage.

1. Teint cartonné : masque clarifiant au concombre

un demi-concombre

un yaourt

Commencez par éplucher le concombre, puis coupez-le en morceaux et mixez avec le yaourt. Laissez la mixture poser durant 15 min. Le concombre permet de nettoyer et d'hydrater votre peau tout en ajoutant un éclat sur votre visage. Il est assainissant et astringent.

2. Peau à tendance sèche : masque nourrissant à l'avocat et à la banane

une banane

un demi-avocat très mûr

une cuillère à soupe de miel

Mixez l'avocat et la banane. Ajoutez le miel afin de rendre la mixture plus onctueuse. Appliquez-la sur votre visage pendant 10 min. L'avocat a un effet hydratant et protecteur. La banane sert à assouplir, nourrir et régénérer votre peau.

3. Teint terne : masque bonne mine au miel

un blanc d'oeuf

une cuillère à soupe de miel liquide

une demi-cuillère à soupe de jus de citron

une cuillère à soupe de yaourt ou de crème fraîche

Commencez par battre le blanc d'oeuf. Ajoutez ensuite le miel, le jus de citron et le yaourt. Mélangez jusqu'à obtenir une mixture homogène. Laissez le masque poser 15 min. Le miel est connu pour ses vertus purificatrices, adoucissantes et apaisantes.

4. Rides : masque antirides à l'oeuf

un blanc d'oeuf

une cuillère à soupe d'huile d'argan ou d'olive

une demi-cuillère à soupe de jus de citron

Battez le blanc d'oeuf pour qu'il soit mousseux. Mélangez-le avec le reste des ingrédients. Etalez une couche fine sur votre visage et laissez poser 20 min. Le blanc d'oeuf est un tenseur naturel. Il resserre les pores et agit contre les rides.