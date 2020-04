3 podcasts beauté à écouter sans modération pendant le confinement.

Très éloignés des contenus que l'on trouve sur les blogs ou les réseaux sociaux, les podcasts beauté se concentrent le plus souvent sur le rapport entre cosmétiques, parfums, maquillage, fitness et société via des interviews fleuves, des conseils ou des expériences vécues. Cette période de confinement est propice à la découverte de ces contenus audio, à la fois légers et enrichissants. Voici trois podcasts beauté à écouter en boucle jusqu'à l'issue de cette période de distanciation sociale.

Beauty Toaster, Chantal Soutarson Lancé il y a un peu plus de deux ans, Beauty Toaster le podcast s'intéresse à une multitude de sujets et de domaines, des soins pour le visage et le corps à la coiffure en passant par la parfumerie ou le bien-être au sens le plus large du terme. De quoi s'occuper, apprendre et combler ses lacunes dans ces différents secteurs pendant la période de confinement. On aime les décryptages de Chantal Soutarson, ex-journaliste beauté en presse écrite, mais également les interviews des différents acteurs du secteur, qui répondent autant à des sujets de beauté "pure" qu'à des questions de société. Parfait si vous cherchez des sujets divers et variés qui traitent de reconversion, de beauté green et même de success story.

PodKat Beauté, Katya Thomas Responsable digital et social media pour des marques de cosmétiques depuis plusieurs années, Katya Thomas nous plonge dans les coulisses de l'univers de la beauté avec ce podcast qui donne la parole à des spécialistes du secteur via des interviews qui nous accrochent du début jusqu'à la fin. Journalistes, entrepreneur(e)s, influenceuses, make-up artists... Tous apportent leur point de vue et leur expertise sur des sujets divers comme les cosmétiques éco-responsables ou végans, la beauté naturelle, l'aromathérapie ou encore la beauté masculine. Une multitude d'épisodes sont déjà disponibles pour permettre à chacun de s'occuper de la meilleure des façons pendant le confinement.