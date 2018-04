Vous n'imaginez pas tout ce que le savon noir peut faire pour vous!

Véritable produit miracle pour votre épiderme, pas cher, facile à utiliser, 100% naturel et bon pour la peau : c'est le savon noir.

Tout comme l'huile d'argan (dont on vous parlait ici) ou le beurre de karité, il fait partie de ces substances qui rendent votre peau plus belle.

Il se présente comme une pâte épaisse de couleur très foncée, obtenue à partir d'un mélange d'huile et d'olives noires broyées et macérées dans du sel et de la potasse. Produit culte pour les femmes orientales, il fait partie du rituel du hammam traditionnel. Voyage dans un monde de bienfaits d'un cosmétique que vous n'hésiterez plus à adopter !

Un exfoliant naturel

Le savon noir est très riche en vitamines E, dont le rôle principal est de protéger la peau face aux agressions extérieures en la renforçant. Il aide à lutter contre le vieillissement, et possède des propriétés hydratantes. Certains gommages ne sont pas adaptés aux peaux sensibles ou très sèches, le savon noir quant à lui, s'utilise parfaitement pour n'importe quel type de peau, même les plus sensibles car qu'il possède des propriétés calmantes et apaisantes.

C'est un soin totalement naturel, en plus d'être un parfait exfoliant, il laisse une peau douce et satinée. Il est particulièrement recommandé avant tout soin pour la peau, car il purifie en profondeur et élimine les cellules mortes à la surface cutanée. Les soins que vous allez appliquer ensuite agiront directement et seront plus bénéfiques mais raison de plus pour ne pas utiliser des soins bourrés de produits chimiques car ils pénètreront également dans la peau.

Comment l'utiliser ?

Une fois appliqué sur le corps, le savon noir humidifié se change en une douce crème. Pour exfolier la peau, il suffit d'utiliser un gant conçu spécialement pour ce type de soin. A défaut, une éponge végétale permet de l'appliquer afin d'hydrater et d'assouplir la peau. Dans ce cas de figure, vous insisterez particulièrement sur les zones déshydratées telles que les coudes, les genoux et les talons.

Et pour permettre au savon noir d'agir en profondeur, vous pouvez, dans un second temps, passer à l'étape du gommage. Cette préparation cosmétique totalement naturelle et douce a l'avantage de s'appliquer sur toutes les parties du corps, visage inclus. Une fois les peaux mortes et l'excès de sébum absorbés dans la mousse crémeuse du savon noir, il suffit de rincer abondamment. Il est toutefois préférable que les yeux et la bouche ne rentrent pas en contact avec le produit.

Un shampooing naturel

Vos cheveux sont secs et agressés par les shampoings aux formules chimiques du commerce? Fabriquez votre propre shampoing naturel en mélangeant 50 g de savon noir avec 50 g de bicarbonate de soude et un litre d'eau. Laissez macérer le mélange au frais pendant 2 heures, puis filtrez et conservez-le dans un flacon stérile et hermétique. Il ne vous restera plus qu'à vous laver avec ce shampoing home-made en agitant bien le flacon avant son utilisation. Vos cheveux seront soignés, purifiés et éclatants.

Adieu les points noirs

Le savon noir est un excellent antibactérien pour la peau. Il apaise les inflammations et les éruptions cutanées, comme les points noirs, les boutons rouges ou les gros boutons blancs. Tout cela grâce à la vitamine E qu'il contient, reconnue pour agir efficacement contre l'acné. Au quotidien, nettoyez votre visage avec du savon noir, en évitant le contact avec les yeux, et rincez abondamment à l'eau tiède.

Le savon noir adoucit aussi vos mains et fait blanchir vos ongles. Il peut rendre votre bain plus relaxant. Il nettoie votre maison de fond en comble, sous forme de produit ménager mou ou liquide, peu ou très concentré. En le diluant dans l'eau, il agit également comme un puissant insecticide de contact pour votre jardin. Il est par ailleurs efficace pour retirer les taches, même les plus difficiles, sur les vêtements et autres textiles.