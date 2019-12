Un maquillage flashy pour faire la fête ? Une pro nous explique !

Vous avez envie de faire péter les couleurs pour le nouvel an ?

Margaux Poisson, make-up Artist chez Planet Parfum nous explique tout ce qu’il y a à savoir pour ne pas faire de faux pas et être la plus belle pour aller danser le soir du nouvel an (ou tout autre soir en fait).

La Glittermania a pris d’assaut la sphère beauté, lèvres colorées paillettes ou encore couleurs métalliques. Les couleurs scintillantes et dynamiques sont les reines de la fête. Regard et lèvres intenses ou encore regard charbonneux et lèvres nude. Il n’y a pas de règles, tout est permis !

On souligne avec un eye-liner noir déstructuré et impactant. On pose un crayon beige à l’intérieur des yeux pour souligner le regard. On peut aussi poser une base à paupière pour intensifier les couleurs des ombres à paupières.

Les paillettes sont à l’honneur, dorées ou argentées !