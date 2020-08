Un make-up sans bavures en période de canicule, c'est possible !

Une vague de forte chaleur va s’abattre sur la Belgique dès demain avec des températures qui flirteront avec les 35 degrés pendant au moins trois jours. Et qui dit canicule, dit yeux de panda, peau qui brille et rouge à lèvres qui file. Rien de très glamour, en somme.

Ne surtout pas négliger les soins

On n’y pense pas forcément et pourtant, l’étape des soins est indispensable pour une mise en beauté qui traverse les heures de ces journées ensoleillées. Après une bonne nuit de sommeil (avec des soins spécifiques), il faut absolument nettoyer le visage avec un savon adapté à son type de peau, le moins agressif possible en été pour éviter de la dessécher, et opter pour un sérum ou une crème à la texture légère destinés à unifier le teint et limiter les pores dilatés. Une étape non négligeable si vous ne voulez pas avoir la peau qui brille dès la fin de la matinée.

En ce qui concerne les textures, mieux vaut miser sur la fraîcheur et la légèreté avec des soins proposés sous forme de gel ou à base d’eau. Petite astuce pour combiner soin et bien-être en période de canicule : on met ses masques et crèmes au réfrigérateur.