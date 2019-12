Vous n’avez pas l’habitude de vous maquiller mais pour les évènements, vous avez envie de mettre un peu de peps sur votre visage pour aller avec votre tenue ? Nous vous proposons ici quelques gestes simples et des produits basiques et/ou multi-usage pour vous maquiller sans trop en faire. Histoire de vous reconnaître dans le miroir ! Nous avons reçu ces bons conseils chez Beauty By Kroonen où elles seront ravies de vous recevoir pour plus d'infos et vous guider dans les produits.

Une peau éclatante Ofcorners - © BBK Si l’on ne veut pas mettre des couches et des couches de maquillage, il faut que la peau soit déjà bien nourrie et en bonne santé. Pour ce faire, une crème ou un masque naturel que vous mettrez quelques jours durant et avant le maquillage permettra à votre peau d’avoir un joli éclat et d’être purifiée. Les pores seront resserrés et la peau prête pour une soirée de bonne chair. Produit conseillé : Glow Mask de Suzanne Kaufmann Mode d’emploi : masque à poser pendant 15 minutes avant le maquillage le soir du Réveillon et le soir avant d’aller dormir pendant les quelques jours qui précèdent. Rincer après pénétration.

Un soupçon de bonne mine Un make-up nude et tout doux pour Noël - © BBK Noël, ça ne vous aura pas échappé, se situe en plein mois de décembre. Cela fait des lustres que votre peau n’a pas vu le soleil et que votre teint se rapproche plus du cadavérique que de la 'sortie de l’été'. Vous connaissez bien entendu le fond de teint mais cela ne plaît pas à tout le monde d’enfermer ses pores sous une couche de crème teintée. Pour contrer cela, nous avons découvert un produit original : l’Illume Taning Mist. Une brume qui fait l’effet d’un autobronzant mais ultra-subtile. On ne veut pas se retrouver avec un visage orange ! Produit conseillé : Illume Taning Mist de Luna Mode d’emploi : deux vaporisations sur le visage et une sur le cou, à environ 25 cm (à bout de bras). Vous pouvez également le vaporiser sur les parties du corps qui seront dénudées pendant la soirée (bras, jambes, épaules). A faire le jour précédent et le jour même.

Du rouge et du doré Un make-up nude et tout doux pour Noël - © BBK Avec un illuminateur, vous pouvez passer sur les pommettes et le centre du visage pour apporter une couleur fraîche et rayonnante à la peau. Un petit coup de blush sur les pommettes pour un petit coup de rose qui vous donne l’impression d’avoir été dans le froid. Produit conseillé : le deux en un (ou plutôt quatre, vous verrez plus bas) de Und Gretel, un illuminateur et un blush Mode d’emploi : l’illuminateur sur les pommettes et le centre du visage et le blush sur les pommettes

Des yeux doucement soulignés Un make-up nude et tout doux pour Noël - © BBK Rien de transcendant ici si ce n’est de vous conseiller de prendre un mascara bio ou naturel et de bien faire attention à la forme de la brosse pour éviter de former des paquets sur les cils. Rien de moins classe ! Pour habiller vos yeux un petit peu plus, on reprend le produit illuminateur de Und Gretel et, avec un pinceau pour les yeux, on vient rehausser le regard. Produit conseillé : After Midnight d’Ilia, deux couleurs disponibles, n’hésitez pas à demander conseil en fonction de votre carnation Mode d’emploi : utiliser le doré pour le creux de la paupière supérieur pour donner de la profondeur et le rose sur la paupière pour pétiller.