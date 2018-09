Trois soins détox pour mieux affronter la rentrée

Les soins détox ont envahi les rayons des enseignes de cosmétiques depuis plusieurs saisons déjà, proposant d'éliminer les toxines liées au stress, à la pollution, aux UV et autres agressions extérieures, afin de permettre à la peau de retrouver un fonctionnement normal.

Purifiants, régénérants, hydratants ou antioxydants, tour d'horizon des soins détox à adopter avant la rentrée.

Miss Sunshine, la gelée détox visage bio par Pulpe de vie

La marque de cosmétiques bio et naturels Pulpe de vie présente "Miss Sunshine", sa nouvelle gelée détox bio à base d'eau de melon bio, et d'extrait de pulpe d'argousier et de pâquerette, de puissants antioxydants. Ce soin détox hydrate, purifie et illumine le teint tout en protégeant la peau des agressions extérieures. A utiliser au quotidien ou en cure ponctuelle. Disponible en GMS et sur www.pulpedevie.fr.

Prix : € le tube de 40 ml.

Sunday Detox, le masque mousse peel-off de Nia

Nia, marque de soin américaine développée par StriVectin, propose "Sunday Detox", un masque purifiant à la texture mousse qui se transforme en peel-off en séchant. A base d'argile blanche, de poudre de charbon de bambou, d'extrait de mangue et de caja du Brésil, ou encore d'huiles de chaulmoogra, de nigelle et de manuka, ce masque permet de nettoyer et d'exfolier la peau, d'éliminer les toxines et de resserrer les pores, pour retrouver une peau lumineuse et lisse. Disponible en exclusivité chez Sephora et sur www.sephora.fr dès septembre.

Prix : €€ les 121 ml.

Le Masque Sacré Aborigène et sa Lotion par Omoyé

Spécialiste des plantes ancestrales d'Afrique, la marque de cosmétiques naturels Omoyé a imaginé un soin détox à utiliser en deux temps. Formulé à base d'argile rouge et d'actifs naturels (baobab, centella, aloe vera, ou encore romarin), le masque offre dans un premier temps une texture gel-crème pour illuminer le teint et lutter contre les signes de l'âge. Une fois le produit posé, il suffit d'attendre quelques minutes, puis de vaporiser la lotion à la banane - vendue avec le masque - pour transformer la texture gel-crème en masque peel-off et offrir à la peau des vertus hydratantes et vitaminées. Disponible sur www.omoye.com.

Prix : €€€ le masque de 30ml et la lotion de 30 ml.