Si deux ou trois semaines de vacances au soleil suffisent à obtenir un bronzage impeccable, il faut - malheureusement - autant de temps pour en perdre les bénéfices et aborder l'hiver comme on l'avait terminé.

Halte aux idées reçues !

Trois gestes simples pour garder un joli hâle jusqu'à l'automne. - © Moyo Studio - Getty Images

Ne pas se protéger pour bronzer plus rapidement et durablement. Voilà une idée reçue complètement fausse, et dangereuse par la même occasion.

Non seulement se protéger avec un indice élevé n'empêche pas de bronzer mais cela permet au contraire de limiter le vieillissement prématuré de la peau. Pour un bronzage prolongé, mieux vaut d'ailleurs s'exposer de façon progressive.

Par ailleurs, au-delà de brûler la peau et de l'exposer à de multiples dangers à court et long termes, les coups de soleil sont généralement associés à une peau qui pèle, ce qui entraîne généralement des taches au niveau des zones concernées. On est bien loin du joli teint hâlé qu'on souhaite afficher au retour des vacances.

Deuxième idée reçue et non des moindres : le gommage. Non, il ne ruinera pas ce bronzage durement acquis pendant les vacances. C'est tout le contraire. Il est préconisé de gommer sa peau avant l'exposition au soleil (deux à trois fois par semaine avant de partir), pendant et bien sûr, au retour des vacances. Pourquoi ? Parce qu'il permet d'éliminer les cellules mortes pour révéler un bronzage uniforme, qui durera bien plus longtemps. Mieux vaut toutefois opter pour un gommage doux au sortir de l'été si votre peau est sensible et se tourner vers des produits naturels, voire composer votre propre mixture avec une base d'huile et un gommant (sel, sucre, marc de café).