Trois conseils et essentiels beauté à adopter en période de grand froid

Alors qu'une vague de froid sévit actuellement sur l'Hexagone, mieux vaut modifier sa routine beauté pour protéger sa peau des agressions extérieures, et éviter tous les désagréments liés à la période hivernale.

Des gestes simples et des indispensables beauté permettront à chacune de passer cette période de grand froid sereinement, et de débuter le printemps avec une peau de bébé.

Une hydratation intense et régulière

C'est bien connu, le froid assèche la peau de façon considérable. Il est donc important de la nourrir régulièrement, et encore plus lorsque vous avez une peau naturellement sèche. Outre les huiles végétales, dont nombre ont des vertus hydratantes et réparatrices, il est impératif de se tourner vers des laits, crèmes, sérums ou gels - selon son type de peau - pour éviter la peau qui tiraille et les rougeurs qui y sont souvent associées. Contrairement aux idées reçus, les peaux mixtes à grasses doivent également bénéficier d'une bonne hydratation en hiver, mais mieux vaut se tourner vers des formules plus légères.



La protection des lèvres

Les lèvres sont souvent les grandes oubliées en hiver, et sont nourries lorsqu'elles tiraillent déjà. Mieux vaut donc prévenir que guérir, et les chouchouter avant qu'elles ne subissent les méfaits du froid. Outre les baumes et les rouges et gloss traitants, il est aujourd'hui possible de prendre soin de ses lèvres grâce à des masques qui vont nourrir la bouche en profondeur. Non seulement les lèvres sont hydratées, mais en plus elles bénéficient d'actions réparatrices et protectrices en vue d'agressions extérieures futures.



Exit les mains sèches et gercées

Plus encore que le visage et les lèvres, les mains sont les parties du corps les plus sensibles aux basses températures, et les plus malmenées par la période hivernale. Elles deviennent rapidement très sèches, et peuvent même présenter des gerçures douloureuses. Pour éviter ces désagréments, il est conseillé de les hydrater très régulièrement, plusieurs fois par jour, tout au long de la saison. Masques, laits, et crèmes vous permettront de passer un hiver serein. Toutefois, il est également préférable de sortir avec des gants pour limiter les dégâts.