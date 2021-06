TikTok beauté de la semaine : appliquer son rouge à lèvres sans bévue (ni bavure)

L’application du rouge à lèvres, tout un art ! Et même les beauty addicts averties ne s’y risquent pas sans un peu de dextérité (et de patience), ce qui n’empêche pas le geste brusque, le mauvais réflexe, qui gâchera totalement votre mise en beauté. Lire aussi : Alicia Breuer, TikTokeuse de 17 ans, gagne 10.000 euros par jour et ne voit pas l’intérêt d’aller à l’université Rouge à lèvres sur les dents, bavures, traits trop prononcés à la commissure des lèvres… Appliquer son lipstick n’est définitivement pas chose aisée et on comprend pourquoi il y a temps d'astuces et de bons plans pour le mise en place du rouge à lèvres, comme cette technique de lip wings (vous ne savez pas ce que c'est? On vous l'explique).

Le coton-tige va sauver votre mise en beauté

Les TikTokeurs se sont penchés sur la question. Résultat, après recherches, enquêtes et autres analyses ultra pointilleuses, la lumière est apparue : le coton-tige. Car oui, la solution à tous vos maux du quotidien réside dans ce petit bâtonnet ouaté aux (décidément) multiples fonctions. Il suffit de glisser un coton-tige entre ses lèvres et de faire en sorte que les extrémités, à savoir les petites boules de coton, ressortent au niveau de la commissure des lèvres. Une fois le dispositif en place, vous n’avez plus qu’à appliquer votre rouge à lèvres comme vous le faites habituellement. Il sera alors impossible de commettre un impair et d’avoir une "surcharge" de matière sur les coins. Ingénieux, non ?

Merci Huda Kattan (et tant d’autres) !