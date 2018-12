Soins visage pour faire face à l'hiver

Avoir un teint de pêche en hiver n'est pas une chose évidente (sauf si vous êtes parti en Guadeloupe deux semaines...affaire à suivre!). Entre les conditions climatiques, la fatigue du travail et les excès de la période hivernale (raclette, gratins, etc), l'épiderme a besoin de soins riches et nourrissants pour l'aider à se protéger.

Il est donc essentiel d'en prendre soin au cœur des périodes de froid, mais également avant, afin de prévenir les désagréments liés à cette saison difficile.

Bien choisir le soin hydratant

Votre crème hydratante doit être choisie en fonction de votre peau. Qu'elle soit sèche, normale, mixte, grasse ou mature, il existe aujourd'hui des crèmes de jour répondant aux besoins de chaque type de peau. Elles sont par ailleurs formulées pour soigner tous les problèmes, comme le dessèchement, peau terne, à tendance acnéique, etc. Ainsi, si certaines sont enrichies en antioxydants, d'autres renferment des huiles essentielles. Le premier soin hydratant à utiliser est un sérum à appliquer avant la crème de jour. Il en existe qui sont spécifiquement développés pour les peaux sensibles réagissant facilement au froid.

Nettoyer en douceur

Évitez d'utiliser de l'eau pure qui a tendance à dessécher la peau et préférez-lui une eau thermale. Optez pour une eau micellaire qui préservera le film protecteur de la peau. Et surtout, évitez au maximum les gommages, ou choisissez une gamme de grains très fins, moins agressifs pour la peau.

Un point essentiel : le démaquillage

Il permet de nettoyer la peau, de retirer le maquillage et de se débarrasser des impuretés de la journée. Utilisez un lait démaquillant doux, ou une eau micellaire si vous avez la peau mixte ou grasse.

Un petit coup de pouce : le sérum

Visage pâle et teint fatigué font partie des aléas de l'hiver. Pour conserver un teint éclatant même les jours de grand froid, optez pour le sérum revitalisant. Appliquez-le simplement au pinceau sur tout le visage, sans oublier le contour des yeux, les lèvres et le cou et laissez sécher quelques instants. Le sérum pénètre très vite sous la peau et dépose ses agents actifs en profondeur. À raison d'un soin quotidien sur deux semaines, il va redonner un coup d'éclat à votre visage. Il s'utilise toujours avant la crème hydratante. N'oubliez pas cette dernière, car le sérum n'a pas de pouvoir hydratant.

Anticiper les rougeurs

Les rougeurs du visage sont fréquentes en hiver. Prenez les devants avant la saison critique. Prendre soin de sa peau ne se fait pas uniquement à l'aide de crèmes. Le visage a besoin d'éléments nutritifs pour conserver sa bonne mine. Deux semaines avant les périodes de froid, faites une cure de manganèse et de cobalt. Une ampoule de chaque tous les matins avant le petit-déjeuner vous assurera un visage tonique au cœur de l'hiver. Le manganèse est essentiel pour préserver le collagène et réparer les tissus abîmés. Le cobalt, pour sa part, renforce la santé de la peau. Si vous sentez les rougeurs revenir sur votre visage durant l'hiver, vous pouvez appliquer ces oligo-éléments à même la peau à l'aide d'une compresse.

Au quotidien

L'hiver, on rêve de se glisser dans un bain chaud, mais cela n'est pas une bonne idée. L'eau calcaire dépose des cristaux irritants à la surface de l'épiderme, et ce phénomène est encore plus accentué quand la température de l'eau est élevée et qu'on utilise du savon. Le bon réflexe? Opter pour un soin lavant sans savon et une douche moins chaude et moins prolongée.

Par ailleurs, et pour que votre peau arrive à affronter le froid, donnez-lui aussi ce dont elle a besoin à travers votre alimentation. Pensez aux acides gras essentiels que vous retrouverez dans les poissons type saumon, sardine, thon, maquereau, ou encore l'huile de colza ou l'huile de noix. Et puis, même si vous ne ressentez pas autant la soif qu'en été, pensez à boire au minimum 1,5 litres par jour.