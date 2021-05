Quatre habitudes à adopter pour atténuer les rides

Des rides, ou des ridules, commencent à pointer le bout de leur nez ? Pas de panique ! Si ces petits plis du visage sont, en partie, dus à notre patrimoine génétique, il est, toutefois, possible de les atténuer en adoptant une routine de soin adaptée. Suivez le guide proposé par L’Oréal ! Avant toute chose, sachez que plusieurs facteurs peuvent causer l’apparition de rides sur votre visage. La cause principale est, bien évidemment, le processus naturel de vieillissement cutané mais vous pouvez aussi en vouloir à votre patrimoine génétique. La profondeur des rides, l’âge auquel elles commencent à se manifester, tout cela est dû à des facteurs héréditaires. Votre expression faciale joue également un rôle important. Si vous froncez souvent les sourcils ou le front, des rides apparaîtront plus rapidement et/ou s’ancreront plus profondément. C’est pareil pour les " rides du sourire " (les rides aux coins de vos yeux et de votre bouche). La météo, et surtout l’air sec, peuvent aussi avoir un impact sur l’apparition des rides. Tout le monde a donc des rides, c’est inévitable mais vous pouvez tenter de les atténuer de façon intelligente.

1. Protégez toujours votre peau du soleil

N’attendez pas que le soleil tape pour vous enduire de crème solaire et porter vos lunettes de soleil. Les rayons UV sont responsables, à 90%, des signes de vieillissement cutané. Et, ces rayons UV ne nous touchent pas uniquement par temps ensoleillé ! Ils agressent aussi notre peau quand le ciel est nuageux, en plein hiver, et transpercent nos fenêtres. Privilégiez donc une crème de jour qui contient également un SPF. En hiver, un SPF 20 suffit dans nos régions belges. En été, vous devez utiliser au minimum un SPF 30.

2. Faites suffisamment d’exercice

Faire du sport est, non seulement bon pour la santé, mais aussi pour votre peau. L’exercice physique réduit le stress et améliore la circulation sanguine, ce qui est bénéfique pour l’élasticité de votre peau. Votre peau est aussi mieux oxygénée et détoxifiée. Lire aussi : 7 endroits sympas où courir à Bruxelles Faire du sport peut aussi vous aider à mieux dormir et, ce n’est pas un secret, le sommeil est la clé si l’on cherche à avoir une peau de bébé. Et le bonus : quand vous faites du sport, vous n’êtes pas derrière un écran (ciao, lumière bleue nocive).

3. Réduisez l’alcool

Tant qu’on en est aux bonnes résolutions, pensez aussi à réduire votre consommation d’alcool. En effet, l’alcool a beaucoup d’impact sur notre santé, il assèche la peau et laissera certainement des marques durables sur votre peau à long terme. En diminuant votre consommation d’alcool, vous ingérerez aussi moins de sucres qui altèrent la fonction du collagène, ce qui a des conséquences néfastes sur l’élasticité de votre peau et accélère l’apparition de rides.

4. Choisissez une routine de soin adaptée