Le rêve ultime : se réveiller et rayonner sans avoir rien à faire. Ne nous voilons pas la face, c'est impossible mais on peut quand même être belle sans se peinturlurer le visage !

Utiliser une BB crème ultra légère Nos 7 astuces pour être belle sans (trop d') effort - © VladimirFLoyd - Getty Images/iStockphoto Naturel ne rime pas toujours avec fond de teint. Mais voilà, vous ne pouvez pas sortir sans. N'hésitez donc pas à changer vos habitudes et offrez-vous une BB crème digne de ce nom, soit une crème teintée qui, tout en restant invisible, hydrate, soigne et vous donne bonne mine. Vous pouvez être certaine que personne ne se doutera que vous avez quelque chose sur la peau.

Travailler les cils Nos 7 astuces pour être belle sans (trop d') effort - © PeopleImages - Getty Images Même si vous n'êtes pas fan de mascara, rien n'empêche de dorloter l'accessoire indispensable à votre regard de biche : les cils. Avec des soins fortifiants et allongeants, un recourbe-cils ou même, à la limite de la triche, des extensions ou une teinture des cils longue durée.

​​​​​​​Opter pour un baume à lèvres bien gras et un peu coloré Nos 7 astuces pour être belle sans (trop d') effort - © andresr - Getty Images En hiver comme en été, le même mot d'ordre : hydratation. La bouche également, qui est aussi fragile que le reste, voire plus. Alors on s'offre un baume bien nourrissant et même teinté histoire d'avoir bonne mine. Et tant qu'on y est, on pense à un gommage des lèvres une fois par semaine.

S'épiler les sourcils Nos 7 astuces pour être belle sans (trop d') effort - © PeopleImages - Getty Images Des sourcils parfaits entourent le visage d'une manière inégalable. S'ils sont beaux, peu importe que vous n'ayez pas de rouge à lèvres ou de blush. Ils feront ressortir vos yeux et vous serez plus belle. Vous pouvez aller dans un salon de beauté pour qu'on vous les épile, à la cire ou à la pince. Au cas où vous ne voudriez pas enlever les poils, vous pouvez les peigner et les maintenir alignés avec un gel.

Terminer avec la poudre universelle Nos 7 astuces pour être belle sans (trop d') effort - © KMNPhoto - Getty Images/iStockphoto Vous vous demandez comment font ces stars des tapis rouges pour avoir un teint éclatant et matifié sous les flashs ? Ces filles utilisent ce que l'on appelle une " poudre universelle libre ". Comprenez une poudre blanche ultra légère qui s'adapte à toutes les carnations et s'applique en touche finale sur votre visage pour tenir votre make-up et limiter les zones de brillances. Finis les démarcations et les effets plâtres souvent causés par les autres poudres, compactes ou non.

Maîtriser ses cheveux Nos 7 astuces pour être belle sans (trop d') effort - © Sam Edwards - Getty Images Pas de look naturel sans chevelure propre et brillante. Lavez-vous les cheveux régulièrement et, si vous êtes pressée, optez pour le shampoing sec plutôt que d'afficher des racines grasses. Conservez une brosse dans votre sac, démêlez au besoin, ou vaporisez un spray brillance sur vos boucles naturelles !