Morpho-coiffure : comment choisir sa coupe de cheveux en fonction du visage ?

Besoin d'un relooking ? Essayez une nouvelle coupe de cheveux ! Mais sachez que certaines coupes sont plus à même d'aller avec la forme de votre visage.

Rond, carré, allongé ou encore ovale, à chaque morphologie de visage correspondent des coiffures permettant de mettre en valeur les traits et d'équilibrer votre physionomie. Pour être sûre de choisir le bon modèle, découvrez sans plus attendre nos conseils morpho !

Quelle coupe pour un visage rond ?

Un visage rond, c'est une forme de visage qui n'a pas d'angles bien structurés. Du coup, tout le visage est en rondeur avec, généralement, des pommettes marquées. Quand on a les cheveux fins et un visage rond, le must reste d'opter pour une coupe courte, mais pas plus court que le niveau de la mâchoire, et d'avoir une coupe dégradée, histoire de faire monter le volume de vos cheveux un peu raplapla.

Pour affiner votre visage et « casser » la rondeur, n'hésitez pas à effiler vos cheveux s'ils sont épais, afin de créer un dégradé qui viendra alléger vos traits. Privilégiez le dégradé long ou mi-long pour un rendu léger, surtout si vos cheveux sont légèrement ondulés.

J'ai le visage carré

Angles proéminents, ligne horizontale marquée et front large, tels sont les termes qui définissent un visage carré. Pour ces femmes, le choix de la coiffure est important. L'idée est de redéfinir les angles du visage en apportant de la douceur aux traits.

Les coupes courtes telles que le carré façon « nappy hair » et le dégradé ne sont pas à proscrire à condition d'avoir les cheveux coupés au niveau de la mâchoire et une longueur minimum sous le menton, voire plus longue. Toutefois, la coiffure idéale reste sans conteste les cheveux longs.

Ovale, la forme rêvée !

Le visage ovale est généralement considéré comme un idéal. Légèrement large au niveau des pommettes, il est caractérisé par un front ni trop grand, ni trop petit et une mâchoire mince et discrète. Vous pouvez vous estimer très chanceuse car les visages ovales peuvent se permettre bien des choses ! En effet, toutes les coupes de cheveux vous conviennent. Du très long au court, en passant par le dégradé ou encore le carré structuré... c'est comme vous voulez, selon vos goûts et vos envies.

Néanmoins, il est préférable d'éviter les coupes très courtes. Elles casseraient la douceur et la finesse de votre visage. De même, il serait dommage de cacher une jolie forme de visage derrière une frange ou autres mèches. Toutefois, vous pouvez adopter le look frange très tendance si celle-ci n'est pas trop épaisse.

Le triangle inversé

La caractéristique du triangle est d'être marquée par un front large et un menton étroit. Dissimuler le front est alors indispensable, le plus simple serait bien sûr de laisser tomber une grosse frange même si cette option reste un classique pour vous. Nous vous proposerons donc d'opter pour des franges effilées et excentrées sur cheveux ondulés ou de choisir l'option carré long ou la brosse garçonne, les coupes courtes et déstructurées vous vont également à ravir.

Et le visage long ?

Si votre visage est long, il ressemble à l'ovale, avec une longueur plus importante que la largeur. Il paraît plus étroit et se distingue généralement par un grand front et un menton assez mince. L'objectif sera de rééquilibrer les volumes. Pour réduire la hauteur, optez pour une frange épaisse ou une grande mèche pour casser le côté longiligne et redonner du volume sur les côtés afin diminuer cette impression de longueur. Adoptez une coupe, ni trop courte ni trop longue, dégradée, mi-longue, souple et floue. Evitez les coupes trop courtes ou trop structurées qui accentueraient la longueur du visage.