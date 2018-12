Modiface propose de tester virtuellement des manucures

Les applications permettant de se maquiller virtuellement se sont multipliées cette année. Cette fois-ci, c'est le nail art qui bascule dans cette nouvelle ère grâce à l'interface de réalité augmentée détenue par L'Oréal et son bar à ongles virtuel.

L'application de Modiface permet d'essayer 30 teintes de vernis sans avoir à déboucher un seul flacon. Une fonctionnalité de vidéo en direct offre un aperçu de l'effet que procureraient les couleurs sous différentes lumières et dans différents cadres. On peut également expérimenter des manucures en procurant une photo au site.

"Nous avons imaginé une technologie capable d'offrir un rendu fidèle à partir d'une texture donnée", assure le fondateur et PDG de Modiface Parham Aarabi au magazine WWD. "L'une des fonctionnalités les plus originales de l'application est celle qui transforme toutes les textures (et même des objets) en motif de manucure. Ce sera une fonction amusante à essayer".

L'application, disponible en version iOS et Android, s'ajoute aux précédents coups d'éclat de ModiFace. Au mois d'août, la marque s'était associée à Facebook pour offrir aux membres du réseau social la possibilité d'essayer virtuellement une gamme de cosmétiques des marques L'Oréal Maybelline, L'Oréal Paris, Urban Decay et Shu Uemura. En janvier, une solution L'Oréal Professionnel a permis d'essayer des colorations capillaires en 3D.

Les services cosmétiques en réalité augmentée représentent une grande part des innovations de ces dernières années. De nombreuses marques ont recours à cette technologie dans le but d'élargir leur clientèle en s'associant à des entreprises telles que ModiFace et YouCam.