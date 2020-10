Si vous portez le masque quotidiennement et ce, de façon prolongée, vous avez dû observer des irritations, des boutons et autres imperfections dont vous vous seriez bien passé. Et ce n'est pas parce que le masque dissimule tous ces petits désagréments qu'il ne faut pas tenter de s'en débarrasser. Voici des gestes simples à introduire dans votre routine journalière pour limiter l'apparition de ces éruptions cutanées. Le mascné (ou maskné), contraction des mots masque et acné, fait partie des néologismes nés avec la pandémie de Covid-19, pour le plus grand malheur de celles et ceux qui y sont confrontés depuis plusieurs mois. C'est le port du masque qui est à l'origine de ce phénomène, qui se caractérise par l'apparition d'éruptions cutanées diverses et variées : irritations, boutons rouges et/ou blancs, points noirs. Il est donc possible, à 11 ans comme à 45 ans, de souffrir d'acné à cause du masque. Heureusement, plusieurs solutions existent pour limiter les dégâts. Lire aussi : Du "no make-up" au retour de l'acné : ce que le masque a changé dans votre routine beauté

Priviliégez les masques en coton Mascné : trois astuces simples (et efficaces) pour limiter les éruptions cutanées - © Lucy Lambriex - Getty Images Le masque pourrait aussi réduire la gravité de la maladie, il est donc indispensable à notre nouvelle vie. Les spécialistes sont unanimes sur la question : mieux vaut opter pour un masque en tissu, en 100% coton de préférence pour réduire le risque d'éruptions cutanées. Si les masques chirurgicaux font toujours l'unanimité auprès du public, ils sont plus propices à la prolifération des bactéries responsables d'une potentielle inflammation de la peau et in fine, de l'acné. L'humidité et la chaleur qui se forment sous le masque sont responsables de ces éruptions cutanées, tout comme les frottements. De fait, un masque en coton réduira considérablement le risque d'inflammation. Il est également important de ne pas choisir un masque qui compresse le visage, trop serré en l'occurrence, pour éviter d'accroître la chaleur sous le masque. Si vous préférez malgré tout les masques chirurgicaux, n'hésitez pas à le changer plusieurs fois par jour pour que la peau ne macère pas pendant des heures. Le mieux reste de le changer dès qu'il commence à être humide. Sans surprise, il est indispensable de laver son masque tous les jours mais c'est un geste qui est normalement acquis depuis des mois pour des raisons sanitaires. A noter, nombreux sont celles et ceux qui peuvent être concernés par des irritations derrière les oreilles, à l'endroit où s'attachent les élastiques du masque. Dans ce cas, mieux vaut changer les attaches et opter pour des élastiques à nouer derrière la tête.