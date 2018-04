Mariage : une routine beauté en trois temps pour être au top le jour J

Une fois le plus gros des préparatifs réglé, les "bride-to-be" ne doivent pas négliger les rituels beauté essentiels pour briller de mille feux lors de la cérémonie. Essais make-up, soins de la peau, manucure : voici le planning idéal pour s'offrir une mise en beauté parfaite et éviter les couacs de dernière minute le jour J.

M-1 : les essais maquillage et coiffure

Pour ne pas se faire avoir par le temps, mieux vaut trouver ses prestataires make-up et coiffure à au moins un mois du jour fatidique. Outre les maquilleurs et coiffeurs indépendants et les salons, nombreux sont les instituts qui proposent de tels services, voire les combinent. Pour se lancer dans cette étape, les futures mariées doivent avoir choisi leur robe pour que mise en beauté et tenue soient en parfaite adéquation. Il suffit ensuite de réaliser plusieurs essais pour aboutir à la coiffure et au make-up parfaits, quitte à renouveler ces tests à quelques jours de la cérémonie. Un point important si le teint de la future mariée a évolué entre les essais et le jour tant attendu.

J-15 : préparer sa peau

Au centre de toutes les attentions, et notamment des photographies de mariage, la mariée doit préparer et prendre soin de sa peau jusqu'au jour J. Cela passe par une bonne hygiène de vie (boire de l'eau en quantité suffisante, éviter le tabac et les produits gras), mais aussi par la réalisation de soins, à faire à la maison ou en instituts. Pour joindre l'utile à l'agréable, les "bride-to-be" peuvent opter pour une journée cocooning où elles profiteront d'un nettoyage en profondeur de la peau et de soins pour le visage, ainsi que d'un hammam, d'un gommage corporel et d'un massage. Une bonne façon de se préparer tout en se libérant des tensions accumulées à l'approche de la cérémonie.

S-1 : les finitions

L'heure du mariage va bientôt sonner, il faut donc peaufiner sa routine beauté pour éviter les (mauvaises) surprises de dernière minute. Cela peut paraître évident mais la routine beauté quotidienne (démaquillage, nettoyage, hydratation) doit être irréprochable la dernière semaine. En parallèle, il est conseillé de passer par l'étape épilation entre J-2 et J-8, pour avoir des jambes irréprochables jusqu'au voyage de noces, tout en évitant les marques rouges liées au retrait des poils pour les peaux les plus sensibles.

Ultime détail mais non des moindres, il faut porter une attention particulière à la beauté des mains. Il existe là aussi des soins en instituts, à combiner à une manucure (la french manucure demeure un incontournable), pour un échange des alliances mémorable.