Les vertus de l'huile d'argan, votre allié beauté et nutrition

Longtemps restée secrète, l'huile d'argan nous est devenue en quelques années, familière.

Extraite des fruits d'un arbre qui pousse principalement dans le sud-ouest du Maroc, par pression à froid, cet élixir étaient largement utilisé par les Berbères, nos seulement pour se protéger du vent agressif du désert, mais aussi pour soigner les maladies cardiovasculaires. Petit tour d'horizon des bienfaits et vertus de cet ingrédient prodigieux.

Pour un visage radieux

L'huile d'argan est riche en acides gras qui ont une action intéressante sur la souplesse et l'élasticité de la peau, ce qui peut retarder l'apparition de rides et renforcer la fermeté cutanée. Ils stimulent aussi le renouvellement cellulaire, tandis que la présence de stérols améliore la micro-circulation, favorisant les échanges et une bonne mine.

De plus, les lipides limitent les réactions inflammatoires, qui accélèrent le vieillissement, et exercent une action protectrice contre les rayons ultra-violets.

Enfin, la texture riche de cette huile est confortable sur les peaux matures, souvent dénutries. Elle peut s'utiliser aussi bien pure que mélangée à une crème anti-âge pour en renforcer le pouvoir nutritif, de préférence le soir. Sur la peau, les acides gras renforcent le film hydrolipidique et maintiennent ainsi une bonne hydratation cutanée.

Ils améliorent aussi la cicatrisation. Très efficace sur les gerçures et les brûlures, ils soulagent les tiraillements des peaux sèches. L'huile d'argan renforce ainsi la fonction barrière de la peau et préserve les échanges entre les cellules. D'où l'intérêt de l'appliquer sur les peaux sèches et matures, mais aussi sur celles sans problème particulier pour prévenir le vieillissement.

Pour une chevelure soyeuse

Vos cheveux eux aussi peuvent profiter des propriétés nourrissantes, restructurantes et anti-vieillissement de l'huile d'argan. Comme toutes les huiles, elle les rend plus doux, plus soyeux et plus brillants.

De plus, la vitamine E qu'elle contient naturellement et en très grande quantité favorise également la pousse des cheveux.

Enfin, elle est bénéfique pour les crinières colorées ou fragilisés. Appliquée en masque capillaire sur les longueurs et les pointes ou en soin quotidien, elle forme une pellicule protectrice contre les agressions. Et, parce qu'elle stimule les cellules du cuir chevelu, vous arborerez une tignasse pleine de vitalité! Prenez-en une petite quantité au creux de vos mains et étendez-la doucement sur vos cheveux.

Vos ongles peuvent aussi bénéficier de cette huile qui les renforce et les empêche de se fendiller.

Pour des plats savoureux

L'huile d'argan est une huile oléique/linoléique (acides gras) parfaite pour accompagner de nombreux plats. En cuisine, son goût raffiné de noisette rehausse les plats et les salades et fait le bonheur des grands chefs.

Elle renferme des acides gras comme l'huile d'olive mais est plus riche en acide linoléique qui est essentiel pour le bon fonctionnement de l'organisme. Elle va aussi permettre de lutter contre le mauvais cholestérol grâce à la présence de l'acide oléique. Bien que pouvant être chauffée, les qualités diététiques de l'huile d'argan alimentaire sont mieux conservées lorsque l'on s'en sert comme assaisonnement à froid. Elle va donc contribuer au bon fonctionnement de votre organisme en stimulant le foie et les cellules cérébrales et en réduisant l'hypertension.

Pour une santé au top

L'huile d'argan est aussi utile pour soulager les maux articulaires. A utiliser en massage sur les zones douloureuses. Elle calmera en hiver, les irritations de la peau comme l'eczéma ainsi que les gerçures mais aussi certaines brûlures. En massage, son l'utilisation améliorera votre circulation cardio-vasculaire. Appliquez votre huile juste avant de vous coucher pour permettre ainsi à l'argan d'agir toute la nuit.