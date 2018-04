Les yeux reflètent notre âge et notre santé en général, mais vu que cette zone est fragile, il faudrait en prendre soin de façon particulière. Que vous souriez ou non, vous pouvez avoir des rides autour des yeux. Heureusement, ce n'est pas une fatalité. Il existe des soins et des astuces en guise de prévention, mais aussi des solutions radicales aux effets garantis !

D'où viennent-elles ? Les rides autour des yeux : comment les éviter naturellement? - © ozgurdonmaz - Getty Images/iStockphoto Le collagène et l'élastine sont des fibres de protéines présentes dans les cellules de la peau et lui donnent sa résistance et son élasticité. Malheureusement, leur production a tendance à se réduire avec le temps ; c'est pour cela que la peau devient plus fine et perd de sa capacité de récupération. La majorité de ces changements est d'ailleurs causée par le soleil (du coup en Belgique on a plutôt de la chance). C'est pour cela que la zone située sous les yeux est aussi la plus vulnérable à ce genre de dommages, car cette dernière est extrêmement fine et se retrouve paradoxalement la plus exposée au soleil tout au long de la journée.

Prévention, la bonne attitude Les rides autour des yeux : comment les éviter naturellement? - © PavelKriuchkov - Getty Images/iStockphoto Dès 25 ans, appliquez quotidiennement une crème pour le contour des yeux avec un bout de coton, sans tirer sur la peau. Appliquez-la doucement, en commençant par les coins externes des yeux jusqu'aux coins intérieurs. N'oubliez pas de nettoyer autour des yeux le matin avec des collyres spéciaux. Même si vous êtes fainéante (héhé), le démaquillage est obligatoire. Appliquez le lait démaquillant et retirez le mascara premièrement et quand vous aurez enlevé le maquillage complètement appliquez une crème pour les yeux de nouveau. La zone en question est particulièrement délicate et sensible. C'est justement pour cette raison que vous devez utiliser des crèmes spéciales pour le contour des yeux ou des gels qui sont spécialement conçus pour cet effet. La plupart d'entre eux contiennent des ingrédients qui détendent les muscles, des vitamines, le rétinol et le collagène.