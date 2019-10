La créatrice de mode Alexa Chung a opté pour la simplicité l’année dernière lorsqu’elle s’est grimée en sirène chic. Mention spéciale pour son lipstick bleu bébé et sa perruque rose qui ont donné un tour fashion à ce look.

Cindy Crawford, 2016

Les maquillages d'Halloween qu'adorent les tops - © Alberto E. Rodriguez - AFP

Cindy Crawford a tout misé sur des traits d’eyeliner exagérés et des mèches oranges et jaunes pour son déguisement de maman punkette en 2016. Sa fille Kaia Gerber, elle aussi mannequin, a choisi un make-up plus gothique avec des lèvres noires et un teint diaphane.