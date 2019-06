Il est important de faire les choses dans l’ordre, on ne se démaquille pas après avoir utilisé un sérum par exemple. Afin d’utiliser au mieux vos différents produits, il faut suivre les étapes dans l’ordre. On ne nous explique pas toujours comment faire quand on achète un nouveau produit, après quoi l’utiliser, comment, etc. Voici les 5 étapes de base pour une routine beauté tout en douceur et dans le bon ordre. Ne vous attendez pas à un miracle, c’est une routine donc il faut s’y tenir le plus possible et attendre que la peau se régénère, stabilise son pH, élimine la pollution. Au plus vous soutiendrez votre peau, plus lumineuse et en bonne santé elle sera.

1. Le nettoyant Les étapes d'une routine beauté - © bymuratdeniz - Getty Images Avant toute chose, la peau doit être nettoyée. Même si l’on ne se maquille pas, des impuretés, la pollution, toutes sortes de petites saletés viennent s’incruster dans vos pores et il faut les déloger. On utilise donc soit un démaquillant, soit un nettoyant doux, soit encore une eau micellaire. Il en existe des spécialisées en fonction des problèmes de peau (rougeur, acné, grasse, etc). A vous de choisir celui qui vous convient.

2. L’exfoliant Les étapes d'une routine beauté - © ladi59 - Getty Images/iStockphoto A ne pas faire tous les jours mais 2 fois par semaine, ce nettoyage en profondeur (avec ou sans grains) permettra de laisser la peau encore plus douce et plus nette. Attention à bien écouter son corps, si la peau tire ou s’assèche, diminuer à une fois par semaine ou toutes les deux semaines.

3. La lotion Les étapes d'une routine beauté - © olhakozachenko - Getty Images/iStockphoto Une étape qui peut paraître superflue et qui peut d’ailleurs l’être en fonction des types de peaux. Son but principal : retirer le calcaire et préparer la peau pour les soins qui vont suivre. Il en existe de toutes sortes, pour aider à résoudre de nombreux problèmes, à vous de vous diriger vers celle qui vous convient.

4. Le sérum Les étapes d'une routine beauté - © simarik - Getty Images/iStockphoto Une étape qui a revu le jour depuis quelques années. Un concentré d’actifs, il est le petit coup de boost pour soutenir l’effet long terme de votre crème de jour. Vous en trouverez à tous les prix et pour tous les problèmes, soyez cohérentes entre vos produits, n’achetez pas juste celui qui sent bon mais bien celui qui est adapté à votre peau et à votre problème (rougeurs, ridules, terne, etc).

5. Le contour des yeux Les étapes d'une routine beauté - © Image Source - Getty Images Une étape à ne pas oublier et que l’on risque de regretter si l’on ne s’y prend pas à temps. Ce n’est pas quand nos cernes tombent jusqu’aux joues et que les ridules apparaissent qu’il faut s’y attaquer mais bien avant pour renforcer la peau fragile, lui permettre de s’étirer et de contrer les effets de la fatigue et du temps. On préconise de commencer après 25 ans, quand la peau commence à montrer des signes de fatigue. C’est un soin spécifique pour cette partie du visage, il ne faut pas y appliquer n’importe quoi au risque de faire pire que mieux.

6. La crème de jour/nuit Les étapes d'une routine beauté - © Sam Edwards - Getty Images On termine par ce qui est considéré comme la base des routines beauté : une crème hydratante. Il faut prendre soin de son visage et lui permettre de contrer les effets néfastes qu’il rencontre tout au long de la journée : pollution, saleté, malbouffe, manque d’hydratation (il faut boire beaucoup pour avoir une belle peau).